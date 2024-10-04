Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: ЕС изучит санкции против Ирана за якобы передачу России оружия - 04.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241004/sanktsii-851962290.html
СМИ: ЕС изучит санкции против Ирана за якобы передачу России оружия
СМИ: ЕС изучит санкции против Ирана за якобы передачу России оружия - 04.10.2024, ПРАЙМ
СМИ: ЕС изучит санкции против Ирана за якобы передачу России оружия
Европейский союз планирует ввести санкции против Ирана ИЗ-ЗА предполагаемой передаче России баллистических ракет, несмотря на опровержения со стороны Тегерана и | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T11:55+0300
2024-10-04T11:56+0300
политика
россия
иран
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Европейский союз планирует ввести санкции против Ирана ИЗ-ЗА предполагаемой передаче России баллистических ракет, несмотря на опровержения со стороны Тегерана и Москвы. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники."ЕС продвигается к принятию пакета санкций против Ирана за предоставление России баллистических ракет... Первый набор мер затронет десятки физических и юридических лиц, в том числе машиностроительные, металлургические и авиационные компании", - сказано в материале издания.Отмечается, что американский телеканал CNN ранее сообщил, что Иран передал России ракеты для нанесения ударов по Украине, но иранский МИД опроверг эти утверждения, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такие спекуляции не имеют никаких оснований.Евросоюз планирует утвердить санкции в октябре, причем первый пакет мер может затронуть десятки компаний и физических лиц в машиностроении, металлургии и авиации.Официальный представитель МИД Ирана заявил, что попытки увязать сотрудничество между Россией и Ираном с конфликтом на Украине является попыткой оправдать поставки западного оружия в Киев.
https://1prime.ru/20241003/sotrudnichestvo-851942727.html
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_e57c1e48c76bf4124be8ade19200eddf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, иран, ес
Политика, РОССИЯ, ИРАН, ЕС
11:55 04.10.2024 (обновлено: 11:56 04.10.2024)
 
СМИ: ЕС изучит санкции против Ирана за якобы передачу России оружия

Bloomberg: ЕС работает над санкциями против Ирана за якобы передачу РФ оружия

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Европейский союз планирует ввести санкции против Ирана ИЗ-ЗА предполагаемой передаче России баллистических ракет, несмотря на опровержения со стороны Тегерана и Москвы. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"ЕС продвигается к принятию пакета санкций против Ирана за предоставление России баллистических ракет... Первый набор мер затронет десятки физических и юридических лиц, в том числе машиностроительные, металлургические и авиационные компании", - сказано в материале издания.
Отмечается, что американский телеканал CNN ранее сообщил, что Иран передал России ракеты для нанесения ударов по Украине, но иранский МИД опроверг эти утверждения, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такие спекуляции не имеют никаких оснований.
Евросоюз планирует утвердить санкции в октябре, причем первый пакет мер может затронуть десятки компаний и физических лиц в машиностроении, металлургии и авиации.
Официальный представитель МИД Ирана заявил, что попытки увязать сотрудничество между Россией и Ираном с конфликтом на Украине является попыткой оправдать поставки западного оружия в Киев.
Визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Туркменистан - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
Мишустин рассказал о перспективах сотрудничества России и Ирана
Вчера, 14:53
 
ПолитикаРОССИЯИРАНЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала