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СМИ: ЕС изучит санкции против Ирана за якобы передачу России оружия
СМИ: ЕС изучит санкции против Ирана за якобы передачу России оружия - 04.10.2024, ПРАЙМ
СМИ: ЕС изучит санкции против Ирана за якобы передачу России оружия
Европейский союз планирует ввести санкции против Ирана ИЗ-ЗА предполагаемой передаче России баллистических ракет, несмотря на опровержения со стороны Тегерана и | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T11:55+0300
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Европейский союз планирует ввести санкции против Ирана ИЗ-ЗА предполагаемой передаче России баллистических ракет, несмотря на опровержения со стороны Тегерана и Москвы. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники."ЕС продвигается к принятию пакета санкций против Ирана за предоставление России баллистических ракет... Первый набор мер затронет десятки физических и юридических лиц, в том числе машиностроительные, металлургические и авиационные компании", - сказано в материале издания.Отмечается, что американский телеканал CNN ранее сообщил, что Иран передал России ракеты для нанесения ударов по Украине, но иранский МИД опроверг эти утверждения, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такие спекуляции не имеют никаких оснований.Евросоюз планирует утвердить санкции в октябре, причем первый пакет мер может затронуть десятки компаний и физических лиц в машиностроении, металлургии и авиации.Официальный представитель МИД Ирана заявил, что попытки увязать сотрудничество между Россией и Ираном с конфликтом на Украине является попыткой оправдать поставки западного оружия в Киев.
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россия, иран, ес
Политика, РОССИЯ, ИРАН, ЕС
СМИ: ЕС изучит санкции против Ирана за якобы передачу России оружия
Bloomberg: ЕС работает над санкциями против Ирана за якобы передачу РФ оружия
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ.
Европейский союз планирует ввести санкции против Ирана ИЗ-ЗА предполагаемой передаче России баллистических ракет, несмотря на опровержения со стороны Тегерана и Москвы. Об этом сообщает
агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"ЕС продвигается к принятию пакета санкций против Ирана за предоставление России баллистических ракет... Первый набор мер затронет десятки физических и юридических лиц, в том числе машиностроительные, металлургические и авиационные компании", - сказано в материале издания.
Отмечается, что американский телеканал CNN ранее сообщил, что Иран передал России ракеты для нанесения ударов по Украине, но иранский МИД опроверг эти утверждения, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такие спекуляции не имеют никаких оснований.
Евросоюз планирует утвердить санкции в октябре, причем первый пакет мер может затронуть десятки компаний и физических лиц в машиностроении, металлургии и авиации.
Официальный представитель МИД Ирана заявил, что попытки увязать сотрудничество между Россией и Ираном с конфликтом на Украине является попыткой оправдать поставки западного оружия в Киев.
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