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"Ренессанс Страхование" приобрела "Райффайзен Лайф"

"Ренессанс Страхование" приобрела "Райффайзен Лайф" - 04.10.2024, ПРАЙМ

"Ренессанс Страхование" приобрела "Райффайзен Лайф"

Группа "Ренессанс Страхование" после получения всех регуляторных одобрений завершила сделку по покупке компании ООО "СК "Райффайзен Лайф" с инвестиционным... | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T12:37+0300

2024-10-04T12:37+0300

2024-10-04T12:37+0300

ренессанс страхование

"райффайзен лайф"

сделка

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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Группа "Ренессанс Страхование" после получения всех регуляторных одобрений завершила сделку по покупке компании ООО "СК "Райффайзен Лайф" с инвестиционным портфелем в размере примерно в 20 миллиардов рублей на начало 2024 года, говорится в сообщении группы. "Группа "Ренессанс Страхование" (MOEX: RENI), один из ведущих цифровых игроков на страховом рынке России, после получения всех регуляторных одобрений сообщает о завершении сделки по покупке компании ООО "СК "Райффайзен Лайф" с инвестиционным портфелем в размере примерно в 20 миллиардов рублей на начало 2024 года", - отмечается в сообщении. Портфель ООО "СК "Райффайзен Лайф" состоит из долгосрочных продуктов накопительного, инвестиционного, рискового и кредитного страхования. Приобретаемая компания станет частью "Ренессанс Жизнь", входящей в группу "Ренессанс страхование". На конец первого полугодия 2024 года инвестиционный портфель всей группы достиг 192,4 миллиарда рублей, указывается там же. Для клиентов ООО "СК "Райффайзен Лайф" сделка пройдет с сохранением текущих условий договоров, сроков и обязательств, говорится в сообщении. "Успешное закрытие сделки с "Райффайзен Лайф" демонстрирует нашу долгосрочную амбицию построить лидера на рынке life-страхования России. С учетом еще одной сделки - по передаче портфеля "ВСК – Линия жизни" компании "Ренессанс Жизнь", только за счет приобретений инвестиционный портфель группы увеличивается примерно на 30 миллиардов рублей", - прокомментировала генеральный директор группы "Ренессанс Страхование" Юлия Гадлиба. "Мы продолжим придерживаться стратегии прибыльного роста, одной из составляющей которой является постоянный поиск возможностей для роста через сделки по слиянию и поглощению в ключевых для нас направлениях: "Здоровье", "Мобильность" и "Благосостояние", - добавила она.

https://1prime.ru/20241004/rosnedra-851962171.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ренессанс страхование, "райффайзен лайф", сделка