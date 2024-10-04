https://1prime.ru/20241004/sevpotok-852000216.html

Небензя рассказал, кто мешает расследованию теракта на "Северных потоках"

Небензя рассказал, кто мешает расследованию теракта на "Северных потоках" - 04.10.2024, ПРАЙМ

Небензя рассказал, кто мешает расследованию теракта на "Северных потоках"

Берлин блокирует любые попытки международного сообщества, направленные на установление обстоятельств подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток —... | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T18:06+0300

2024-10-04T18:06+0300

2024-10-04T18:10+0300

происшествия

россия

василий небензя

совбез оон

подрыв "северных потоков"

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ООН, 4 окт – ПРАЙМ. Берлин блокирует любые попытки международного сообщества, направленные на установление обстоятельств подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2". Об этом сообщил в ходе заседания Совбеза ООН постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. По его словам, ФРГ, осознанно или нет, выступает в роли "спойлера", по сути блокирующего любые шаги международного сообщества в направлении установления обстоятельств подрыва и наказания его заказчиков и исполнителей".Он также отметил, что расследование терактов на газопроводах идет нетранспарентно для Москвы, ее запросы о правовой помощи были проигнорированы, несмотря на то, что Россия совершенно точно является затронутой стороной.Небензя подчеркнул, что виновные в терактах должны быть наказаны так, чтобы "никому не повадно было даже задуматься о том, чтобы повторить их действия", а сами подрывы нужно расследовать "с особой тщательностью".Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.

https://1prime.ru/20240926/germaniya-851815680.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, василий небензя, совбез оон, подрыв "северных потоков"