https://1prime.ru/20241004/sevpotok-852000216.html
Небензя рассказал, кто мешает расследованию теракта на "Северных потоках"
Небензя рассказал, кто мешает расследованию теракта на "Северных потоках" - 04.10.2024, ПРАЙМ
Небензя рассказал, кто мешает расследованию теракта на "Северных потоках"
Берлин блокирует любые попытки международного сообщества, направленные на установление обстоятельств подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток —... | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T18:06+0300
2024-10-04T18:06+0300
2024-10-04T18:10+0300
происшествия
россия
василий небензя
совбез оон
подрыв "северных потоков"
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ООН, 4 окт – ПРАЙМ. Берлин блокирует любые попытки международного сообщества, направленные на установление обстоятельств подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2". Об этом сообщил в ходе заседания Совбеза ООН постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. По его словам, ФРГ, осознанно или нет, выступает в роли "спойлера", по сути блокирующего любые шаги международного сообщества в направлении установления обстоятельств подрыва и наказания его заказчиков и исполнителей".Он также отметил, что расследование терактов на газопроводах идет нетранспарентно для Москвы, ее запросы о правовой помощи были проигнорированы, несмотря на то, что Россия совершенно точно является затронутой стороной.Небензя подчеркнул, что виновные в терактах должны быть наказаны так, чтобы "никому не повадно было даже задуматься о том, чтобы повторить их действия", а сами подрывы нужно расследовать "с особой тщательностью".Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
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россия, василий небензя, совбез оон, подрыв "северных потоков"
Происшествия, РОССИЯ, Василий Небензя, Совбез ООН, подрыв "Северных потоков"
Небензя рассказал, кто мешает расследованию теракта на "Северных потоках"
Небензя: Берлин блокирует шаги по расследованию теракта на "Северных потоках"
ООН, 4 окт – ПРАЙМ. Берлин блокирует любые попытки международного сообщества, направленные на установление обстоятельств подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2". Об этом сообщил в ходе заседания Совбеза ООН постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
По его словам, ФРГ, осознанно или нет, выступает в роли "спойлера", по сути блокирующего любые шаги международного сообщества в направлении установления обстоятельств подрыва и наказания его заказчиков и исполнителей".
Он также отметил, что расследование терактов на газопроводах идет нетранспарентно для Москвы, ее запросы о правовой помощи были проигнорированы, несмотря на то, что Россия совершенно точно является затронутой стороной.
Небензя подчеркнул, что виновные в терактах должны быть наказаны так, чтобы "никому не повадно было даже задуматься о том, чтобы повторить их действия", а сами подрывы нужно расследовать "с особой тщательностью".
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
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