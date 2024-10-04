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Россиян предупредили о росте цен на один напиток из-за нехватки яблок

Россиян предупредили о росте цен на один напиток из-за нехватки яблок - 04.10.2024, ПРАЙМ

Россиян предупредили о росте цен на один напиток из-за нехватки яблок

Из-за майских заморозков яблочный урожай значительно снизился, а цены на оставшиеся фрукты заметно выросли. Производители сидра предупреждают о росте цен на... | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T10:56+0300

2024-10-04T10:56+0300

2024-10-04T10:57+0300

яблоки

рост цен

алкоголь

урожай

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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Из-за майских заморозков яблочный урожай значительно снизился, а цены на оставшиеся фрукты заметно выросли. Производители сидра предупреждают о росте цен на напиток из-за нехватки сырья, сообщает издание "РБК".Председатель Национальной ассоциации производителей традиционного сидра Александр Казаков рассказал "РБК", что рост цен на пригодные для производства яблоки составил в среднем от 25% до 100% год к году. На это повлиял неурожай в центральном, северном и северо-западных регионах России. При этом, уточнил эксперт, "южные" яблоки не подходят для производства сидра.Так, специалист сообщил, что в 2024 году было собрано лишь 30% от обычных объемов урожая. Производитель сидра Максим Брехт также подтвердил значительный рост стоимости яблок и яблочного сока.На фоне неурожая крестьянско-фермерские хозяйства, по словам тульского производителя сидра St.Anton Олега Горелова, еще летом подняли цены на фрукт с 11–12 рублей за 1 кг технического яблока в 2023 году до 20 рублей, а позже и до 27 рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

яблоки, рост цен, алкоголь, урожай