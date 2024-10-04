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Россиян предупредили о росте цен на один напиток из-за нехватки яблок - 04.10.2024, ПРАЙМ
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Россиян предупредили о росте цен на один напиток из-за нехватки яблок
Россиян предупредили о росте цен на один напиток из-за нехватки яблок - 04.10.2024, ПРАЙМ
Россиян предупредили о росте цен на один напиток из-за нехватки яблок
Из-за майских заморозков яблочный урожай значительно снизился, а цены на оставшиеся фрукты заметно выросли. Производители сидра предупреждают о росте цен на... | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T10:56+0300
2024-10-04T10:57+0300
яблоки
рост цен
алкоголь
урожай
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Из-за майских заморозков яблочный урожай значительно снизился, а цены на оставшиеся фрукты заметно выросли. Производители сидра предупреждают о росте цен на напиток из-за нехватки сырья, сообщает издание "РБК".Председатель Национальной ассоциации производителей традиционного сидра Александр Казаков рассказал "РБК", что рост цен на пригодные для производства яблоки составил в среднем от 25% до 100% год к году. На это повлиял неурожай в центральном, северном и северо-западных регионах России. При этом, уточнил эксперт, "южные" яблоки не подходят для производства сидра.Так, специалист сообщил, что в 2024 году было собрано лишь 30% от обычных объемов урожая. Производитель сидра Максим Брехт также подтвердил значительный рост стоимости яблок и яблочного сока.На фоне неурожая крестьянско-фермерские хозяйства, по словам тульского производителя сидра St.Anton Олега Горелова, еще летом подняли цены на фрукт с 11–12 рублей за 1 кг технического яблока в 2023 году до 20 рублей, а позже и до 27 рублей.
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яблоки, рост цен, алкоголь, урожай
яблоки, рост цен, алкоголь, урожай
10:56 04.10.2024 (обновлено: 10:57 04.10.2024)
 
Россиян предупредили о росте цен на один напиток из-за нехватки яблок

"РБК": из-за нехватки яблок сидр подорожает в 2025 году

© РИА Новости . Егор Еремов | Перейти в медиабанк"Сбор яблок
Сбор яблок - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости . Егор Еремов
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Из-за майских заморозков яблочный урожай значительно снизился, а цены на оставшиеся фрукты заметно выросли. Производители сидра предупреждают о росте цен на напиток из-за нехватки сырья, сообщает издание "РБК".
Председатель Национальной ассоциации производителей традиционного сидра Александр Казаков рассказал "РБК", что рост цен на пригодные для производства яблоки составил в среднем от 25% до 100% год к году. На это повлиял неурожай в центральном, северном и северо-западных регионах России. При этом, уточнил эксперт, "южные" яблоки не подходят для производства сидра.
Так, специалист сообщил, что в 2024 году было собрано лишь 30% от обычных объемов урожая. Производитель сидра Максим Брехт также подтвердил значительный рост стоимости яблок и яблочного сока.
На фоне неурожая крестьянско-фермерские хозяйства, по словам тульского производителя сидра St.Anton Олега Горелова, еще летом подняли цены на фрукт с 11–12 рублей за 1 кг технического яблока в 2023 году до 20 рублей, а позже и до 27 рублей.
Золотая осень - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2024
Будет совсем несладко. Что подорожает с началом осени
26 августа, 02:02
 
яблокирост ценалкогольурожай
 
 
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