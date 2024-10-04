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Forbes оценили состояние Марка Цукерберга - 04.10.2024, ПРАЙМ
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Forbes оценили состояние Марка Цукерберга
Forbes оценили состояние Марка Цукерберга - 04.10.2024, ПРАЙМ
Forbes оценили состояние Марка Цукерберга
Состояние создателя Meta* Марка Цукерберга превысило 200 миллиардов долларов, рассказал журнал Forbes. | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T06:14+0300
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forbes
марк цукерберг
meta
состояние миллиардеров
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МОСКВА, 4 окт – ПРАЙМ. Состояние создателя Meta* Марка Цукерберга превысило 200 миллиардов долларов, рассказал журнал Forbes. "Таким образом список миллиардеров Forbes впервые включает сразу четверых миллиардеров с состоянием в 200 миллиардов долларов и больше", - подчеркнули в издании. Так, состояние бизнесмена оценивается в 200,8 миллиарда долларов. Состояние, превышающее отметку в 200 миллиардов долларов имеют также американский бизнесмен и создатель проектов Tesla и SpaceX Илон Маск, основатель Amazon Джефф Безос и соснователь производителя ПО Oracle Corporation Ларри Эллисон. * Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
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forbes, марк цукерберг, meta, состояние миллиардеров
Forbes, Марк Цукерберг, Meta, состояние миллиардеров
06:14 04.10.2024 (обновлено: 06:15 04.10.2024)
 
Forbes оценили состояние Марка Цукерберга

Forbes: состояние Марка Цукерберга превысило $200 млрд

© AFP / Josh Edelson%Руководитель компании Facebook Inc. Марк Цукерберг
%Руководитель компании Facebook Inc. Марк Цукерберг - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2024
© AFP / Josh Edelson
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МОСКВА, 4 окт – ПРАЙМ. Состояние создателя Meta* Марка Цукерберга превысило 200 миллиардов долларов, рассказал журнал Forbes.
"Таким образом список миллиардеров Forbes впервые включает сразу четверых миллиардеров с состоянием в 200 миллиардов долларов и больше", - подчеркнули в издании.
Так, состояние бизнесмена оценивается в 200,8 миллиарда долларов. Состояние, превышающее отметку в 200 миллиардов долларов имеют также американский бизнесмен и создатель проектов Tesla и SpaceX Илон Маск, основатель Amazon Джефф Безос и соснователь производителя ПО Oracle Corporation Ларри Эллисон.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
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ForbesМарк ЦукербергMetaсостояние миллиардеров
 
 
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