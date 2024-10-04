https://1prime.ru/20241004/sostoyanie-851955040.html

Forbes оценили состояние Марка Цукерберга

Forbes оценили состояние Марка Цукерберга - 04.10.2024, ПРАЙМ

Forbes оценили состояние Марка Цукерберга

Состояние создателя Meta* Марка Цукерберга превысило 200 миллиардов долларов, рассказал журнал Forbes. | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T06:14+0300

2024-10-04T06:14+0300

2024-10-04T06:15+0300

forbes

марк цукерберг

meta

состояние миллиардеров

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МОСКВА, 4 окт – ПРАЙМ. Состояние создателя Meta* Марка Цукерберга превысило 200 миллиардов долларов, рассказал журнал Forbes. "Таким образом список миллиардеров Forbes впервые включает сразу четверых миллиардеров с состоянием в 200 миллиардов долларов и больше", - подчеркнули в издании. Так, состояние бизнесмена оценивается в 200,8 миллиарда долларов. Состояние, превышающее отметку в 200 миллиардов долларов имеют также американский бизнесмен и создатель проектов Tesla и SpaceX Илон Маск, основатель Amazon Джефф Безос и соснователь производителя ПО Oracle Corporation Ларри Эллисон. * Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская

https://1prime.ru/20240919/bakalchuk-851666142.html

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forbes, марк цукерберг, meta, состояние миллиардеров