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США не дали согласовать заявление СБ ООН по "Севпотокам", сообщил Небензя
США не дали согласовать заявление СБ ООН по "Севпотокам", сообщил Небензя - 04.10.2024, ПРАЙМ
США не дали согласовать заявление СБ ООН по "Севпотокам", сообщил Небензя
Вашингтон ввиду своей "некооперабельности" не позволил согласовать проект заявления Совбеза ООН по терактам на "Северных потоках". Об этом сообщил постпред... | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T18:13+0300
2024-10-04T18:13+0300
2024-10-04T18:13+0300
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ООН, 4 окт – ПРАЙМ. Вашингтон ввиду своей "некооперабельности" не позволил согласовать проект заявления Совбеза ООН по терактам на "Северных потоках". Об этом сообщил постпред России при ООН Василий Небензя "Мы вынуждены объявить о завершении работы над еще одним проектом заявления председателя Совета Безопасности из-за абсолютной некооперабельности Соединенных Штатов и их союзников", — сказал он в ходе заседания Совбеза ООН.Небензя отметил, что проект пытались согласовать больше месяца, было проведено несколько раундов консультаций, "но если перед нашими оппонентами стоит задача не допустить никаких содержательных коллективных решений или заявлений Совета, то шансов на успех нет".Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
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россия, сша, совбез оон, подрыв "северных потоков"
Происшествия, РОССИЯ, США, Совбез ООН, подрыв "Северных потоков"
США не дали согласовать заявление СБ ООН по "Севпотокам", сообщил Небензя
Небензя: США не дали согласовать заявление Совбеза ООН по "Северным потокам"
ООН, 4 окт – ПРАЙМ. Вашингтон ввиду своей "некооперабельности" не позволил согласовать проект заявления Совбеза ООН по терактам на "Северных потоках". Об этом сообщил постпред России при ООН Василий Небензя
"Мы вынуждены объявить о завершении работы над еще одним проектом заявления председателя Совета Безопасности из-за абсолютной некооперабельности Соединенных Штатов и их союзников", — сказал он в ходе заседания Совбеза ООН.
Небензя отметил, что проект пытались согласовать больше месяца, было проведено несколько раундов консультаций, "но если перед нашими оппонентами стоит задача не допустить никаких содержательных коллективных решений или заявлений Совета, то шансов на успех нет".
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
Небензя рассказал, кто мешает расследованию теракта на "Северных потоках"