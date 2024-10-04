https://1prime.ru/20241004/ssha-852000490.html

США не дали согласовать заявление СБ ООН по "Севпотокам", сообщил Небензя

США не дали согласовать заявление СБ ООН по "Севпотокам", сообщил Небензя - 04.10.2024, ПРАЙМ

США не дали согласовать заявление СБ ООН по "Севпотокам", сообщил Небензя

Вашингтон ввиду своей "некооперабельности" не позволил согласовать проект заявления Совбеза ООН по терактам на "Северных потоках". Об этом сообщил постпред... | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T18:13+0300

2024-10-04T18:13+0300

2024-10-04T18:13+0300

происшествия

россия

сша

совбез оон

подрыв "северных потоков"

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ООН, 4 окт – ПРАЙМ. Вашингтон ввиду своей "некооперабельности" не позволил согласовать проект заявления Совбеза ООН по терактам на "Северных потоках". Об этом сообщил постпред России при ООН Василий Небензя "Мы вынуждены объявить о завершении работы над еще одним проектом заявления председателя Совета Безопасности из-за абсолютной некооперабельности Соединенных Штатов и их союзников", — сказал он в ходе заседания Совбеза ООН.Небензя отметил, что проект пытались согласовать больше месяца, было проведено несколько раундов консультаций, "но если перед нашими оппонентами стоит задача не допустить никаких содержательных коллективных решений или заявлений Совета, то шансов на успех нет".Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.

https://1prime.ru/20241004/sevpotok-852000216.html

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россия, сша, совбез оон, подрыв "северных потоков"