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В ЕС разрешили называть стейками продукцию из растительных ингредиентов

В ЕС разрешили называть стейками продукцию из растительных ингредиентов - 04.10.2024, ПРАЙМ

В ЕС разрешили называть стейками продукцию из растительных ингредиентов

Суд ЕС постановил, что государства-члены союза не могут запрещать своим производителям называть "стейками" соответствующие продукты из растительных... | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T17:02+0300

2024-10-04T17:02+0300

2024-10-04T17:02+0300

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БРЮССЕЛЬ, 4 окт - ПРАЙМ. Суд ЕС постановил, что государства-члены союза не могут запрещать своим производителям называть "стейками" соответствующие продукты из растительных ингредиентов, говорится в сообщении суда. "Если не утверждено официальное наименование, то государство-член не может запрещать использование терминов, которые традиционно ассоциируются с продукцией животного происхождения, для обозначения продуктов из растительных белков", - говорится в документе. Ранее во Франции запретили называть стейками, ветчиной, колбасой или беконом продукты, произведенные из растительных ингредиентов. На эту меру власти пошли по настоянию фермеров, а также, чтобы не вводить в заблуждение потребителя мясной продукции. Однако против этого выступили производители веганской и вегетарианской продукции. Действие запрета на "мясные" названия для растительной продукции было приостановлено до публикации решения Суда ЕС, который является высшей судебной инстанцией Евросоюза.

https://1prime.ru/20241003/ris-851941285.html

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ес, продукты питания, фастфуд