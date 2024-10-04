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В ЕС разрешили называть стейками продукцию из растительных ингредиентов
В ЕС разрешили называть стейками продукцию из растительных ингредиентов - 04.10.2024, ПРАЙМ
В ЕС разрешили называть стейками продукцию из растительных ингредиентов
Суд ЕС постановил, что государства-члены союза не могут запрещать своим производителям называть "стейками" соответствующие продукты из растительных... | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T17:02+0300
2024-10-04T17:02+0300
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БРЮССЕЛЬ, 4 окт - ПРАЙМ. Суд ЕС постановил, что государства-члены союза не могут запрещать своим производителям называть "стейками" соответствующие продукты из растительных ингредиентов, говорится в сообщении суда. "Если не утверждено официальное наименование, то государство-член не может запрещать использование терминов, которые традиционно ассоциируются с продукцией животного происхождения, для обозначения продуктов из растительных белков", - говорится в документе. Ранее во Франции запретили называть стейками, ветчиной, колбасой или беконом продукты, произведенные из растительных ингредиентов. На эту меру власти пошли по настоянию фермеров, а также, чтобы не вводить в заблуждение потребителя мясной продукции. Однако против этого выступили производители веганской и вегетарианской продукции. Действие запрета на "мясные" названия для растительной продукции было приостановлено до публикации решения Суда ЕС, который является высшей судебной инстанцией Евросоюза.
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ес, продукты питания, фастфуд
Экономика, ЕС, продукты питания, фастфуд
В ЕС разрешили называть стейками продукцию из растительных ингредиентов
Суд ЕС разрешил называть стейками продукцию из растительных ингредиентов
БРЮССЕЛЬ, 4 окт - ПРАЙМ. Суд ЕС постановил, что государства-члены союза не могут запрещать своим производителям называть "стейками" соответствующие продукты из растительных ингредиентов, говорится в сообщении суда.
"Если не утверждено официальное наименование, то государство-член не может запрещать использование терминов, которые традиционно ассоциируются с продукцией животного происхождения, для обозначения продуктов из растительных белков", - говорится в документе.
Ранее во Франции запретили называть стейками, ветчиной, колбасой или беконом продукты, произведенные из растительных ингредиентов. На эту меру власти пошли по настоянию фермеров, а также, чтобы не вводить в заблуждение потребителя мясной продукции.
Однако против этого выступили производители веганской и вегетарианской продукции.
Действие запрета на "мясные" названия для растительной продукции было приостановлено до публикации решения Суда ЕС, который является высшей судебной инстанцией Евросоюза.
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