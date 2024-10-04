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"Испытывают на прочность": в МИД заявили о готовности противостоять США - 04.10.2024, ПРАЙМ
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"Испытывают на прочность": в МИД заявили о готовности противостоять США
"Испытывают на прочность": в МИД заявили о готовности противостоять США - 04.10.2024, ПРАЙМ
"Испытывают на прочность": в МИД заявили о готовности противостоять США
Вероятность вооруженного столкновения Москвы и Вашингтона зависит от дальнейших шагов США, однако российская сторона предостерегает от эскалации, подчеркнул... | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T07:43+0300
2024-10-04T07:43+0300
политика
сергей рябков
сша
россия
мид
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МОСКВА, 4 окт – ПРАЙМ. Вероятность вооруженного столкновения Москвы и Вашингтона зависит от дальнейших шагов США, однако российская сторона предостерегает от эскалации, подчеркнул замглавы российского министерства иностранных дел Сергей Рябков. "Безусловно. Комплексно, со всех точек зрения", - заявил дипломат, комментируя подготовку российской стороны к противостоянию с Америкой как в политическом, так и в военном плане. Он также добавил, что Москва делает все необходимое, чтобы повысить устойчивость народного хозяйства страны в условиях санкций.Дипломат добавил, что дальнейшая эскалация ситуации полностью зависит от шагов Вашингтона."Они (США - прим. ред.) зря думают, что бесконечные попытки испытать нас на прочность не приведут к жестким контрмерам. Гораздо более жестким, чем то, что уже делается сейчас", - резюмировал замглавы МИД России.
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сергей рябков, сша, россия, мид
Политика, Сергей Рябков, США, РОССИЯ, МИД
07:43 04.10.2024
 
"Испытывают на прочность": в МИД заявили о готовности противостоять США

Рябков: вероятность вооруженного столкновения РФ и США зависит от шагов Вашингтона

© POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© POOL
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МОСКВА, 4 окт – ПРАЙМ. Вероятность вооруженного столкновения Москвы и Вашингтона зависит от дальнейших шагов США, однако российская сторона предостерегает от эскалации, подчеркнул замглавы российского министерства иностранных дел Сергей Рябков.
"Безусловно. Комплексно, со всех точек зрения", - заявил дипломат, комментируя подготовку российской стороны к противостоянию с Америкой как в политическом, так и в военном плане. Он также добавил, что Москва делает все необходимое, чтобы повысить устойчивость народного хозяйства страны в условиях санкций.
Дипломат добавил, что дальнейшая эскалация ситуации полностью зависит от шагов Вашингтона.
"Они (США - прим. ред.) зря думают, что бесконечные попытки испытать нас на прочность не приведут к жестким контрмерам. Гораздо более жестким, чем то, что уже делается сейчас", - резюмировал замглавы МИД России.
П/к замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
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ПолитикаСергей РябковСШАРОССИЯМИД
 
 
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