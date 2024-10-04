https://1prime.ru/20241004/stolknovenie-851956143.html

"Испытывают на прочность": в МИД заявили о готовности противостоять США

"Испытывают на прочность": в МИД заявили о готовности противостоять США - 04.10.2024, ПРАЙМ

"Испытывают на прочность": в МИД заявили о готовности противостоять США

Вероятность вооруженного столкновения Москвы и Вашингтона зависит от дальнейших шагов США, однако российская сторона предостерегает от эскалации, подчеркнул... | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T07:43+0300

2024-10-04T07:43+0300

2024-10-04T07:43+0300

политика

сергей рябков

сша

россия

мид

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МОСКВА, 4 окт – ПРАЙМ. Вероятность вооруженного столкновения Москвы и Вашингтона зависит от дальнейших шагов США, однако российская сторона предостерегает от эскалации, подчеркнул замглавы российского министерства иностранных дел Сергей Рябков. "Безусловно. Комплексно, со всех точек зрения", - заявил дипломат, комментируя подготовку российской стороны к противостоянию с Америкой как в политическом, так и в военном плане. Он также добавил, что Москва делает все необходимое, чтобы повысить устойчивость народного хозяйства страны в условиях санкций.Дипломат добавил, что дальнейшая эскалация ситуации полностью зависит от шагов Вашингтона."Они (США - прим. ред.) зря думают, что бесконечные попытки испытать нас на прочность не приведут к жестким контрмерам. Гораздо более жестким, чем то, что уже делается сейчас", - резюмировал замглавы МИД России.

https://1prime.ru/20241003/sammit-851944817.html

сша

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сергей рябков, сша, россия, мид