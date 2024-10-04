https://1prime.ru/20241004/stolknovenie-851956143.html
"Испытывают на прочность": в МИД заявили о готовности противостоять США
"Испытывают на прочность": в МИД заявили о готовности противостоять США - 04.10.2024, ПРАЙМ
"Испытывают на прочность": в МИД заявили о готовности противостоять США
Вероятность вооруженного столкновения Москвы и Вашингтона зависит от дальнейших шагов США, однако российская сторона предостерегает от эскалации, подчеркнул... | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T07:43+0300
2024-10-04T07:43+0300
2024-10-04T07:43+0300
политика
сергей рябков
сша
россия
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/83740/88/837408890_0:54:3070:1781_1920x0_80_0_0_614314ad4717233b5256428e79ad3c8a.jpg
МОСКВА, 4 окт – ПРАЙМ. Вероятность вооруженного столкновения Москвы и Вашингтона зависит от дальнейших шагов США, однако российская сторона предостерегает от эскалации, подчеркнул замглавы российского министерства иностранных дел Сергей Рябков. "Безусловно. Комплексно, со всех точек зрения", - заявил дипломат, комментируя подготовку российской стороны к противостоянию с Америкой как в политическом, так и в военном плане. Он также добавил, что Москва делает все необходимое, чтобы повысить устойчивость народного хозяйства страны в условиях санкций.Дипломат добавил, что дальнейшая эскалация ситуации полностью зависит от шагов Вашингтона."Они (США - прим. ред.) зря думают, что бесконечные попытки испытать нас на прочность не приведут к жестким контрмерам. Гораздо более жестким, чем то, что уже делается сейчас", - резюмировал замглавы МИД России.
https://1prime.ru/20241003/sammit-851944817.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83740/88/837408890_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_e61d644a45e8b2ae6e834f52a58d8272.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей рябков, сша, россия, мид
Политика, Сергей Рябков, США, РОССИЯ, МИД
"Испытывают на прочность": в МИД заявили о готовности противостоять США
Рябков: вероятность вооруженного столкновения РФ и США зависит от шагов Вашингтона
МОСКВА, 4 окт – ПРАЙМ. Вероятность вооруженного столкновения Москвы и Вашингтона зависит от дальнейших шагов США, однако российская сторона предостерегает от эскалации, подчеркнул замглавы российского министерства иностранных дел Сергей Рябков.
"Безусловно. Комплексно, со всех точек зрения", - заявил дипломат, комментируя подготовку российской стороны к противостоянию с Америкой как в политическом, так и в военном плане. Он также добавил, что Москва делает все необходимое, чтобы повысить устойчивость народного хозяйства страны в условиях санкций.
Дипломат добавил, что дальнейшая эскалация ситуации полностью зависит от шагов Вашингтона.
"Они (США - прим. ред.) зря думают, что бесконечные попытки испытать нас на прочность не приведут к жестким контрмерам. Гораздо более жестким, чем то, что уже делается сейчас", - резюмировал замглавы МИД России.
Лидеры более 30 стран подтвердили участие в саммите БРИКС, сообщил Рябков