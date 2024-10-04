https://1prime.ru/20241004/stoltenberg-852005143.html

Столтенберг намекнул Киеву на признание территориальных реалий, пишут СМИ

Столтенберг намекнул Киеву на признание территориальных реалий, пишут СМИ - 04.10.2024, ПРАЙМ

Столтенберг намекнул Киеву на признание территориальных реалий, пишут СМИ

Бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, рассуждая о возможных вариантах урегулирования украинского конфликта, отметил опыт... | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T22:26+0300

2024-10-04T22:26+0300

2024-10-04T22:51+0300

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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, рассуждая о возможных вариантах урегулирования украинского конфликта, отметил опыт советско-финской войны и дал понять, что Украине стоит подумать над признанием территориальных реалий. Издание Financial Times процитировало сказанные Столтенбергом слова о том, что Финляндия вела войну с СССР в 1939 году, которая закончилась тем, что она отказалась от десяти процентов своей территории. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине. Он заявлял, что Москва незамедлительно прекратит огонь и сообщит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых субъектов РФ. Российский лидер также отмечал, что Киеву следует заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Кроме того, Путин упомянул и отмену антироссийских санкций. После нападения ВСУ на Курскую область президент РФ назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее сказал, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее Путиным, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Киевом Москва не будет. В сентябре 2022 года в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В общем более 87 процентов голосовавших выступили за. Так, в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента голосовавших, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал с руководителями регионов договора о вхождении в состав России. По словам российского лидера, все живущие на присоединенных территориях стали “гражданами РФ навсегда”. 5 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.

https://1prime.ru/20241004/ukraina-851995733.html

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запад, нато, йенс столтенберг, украина, переговоры