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Стипендии российских студентов проиндексируют в 2025 году - 04.10.2024, ПРАЙМ
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Стипендии российских студентов проиндексируют в 2025 году
Стипендии российских студентов проиндексируют в 2025 году - 04.10.2024, ПРАЙМ
Стипендии российских студентов проиндексируют в 2025 году
Стипендии студентов российских федеральных образовательных учреждений профессионального образования, а также аспирантов и ординаторов будут проиндексированы на... | 04.10.2024, ПРАЙМ
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стипендия
россия
бюджет
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Стипендии студентов российских федеральных образовательных учреждений профессионального образования, а также аспирантов и ординаторов будут проиндексированы на 4,5% в следующем году, следует из проекта бюджета на 2025 год. Кабмин внес на рассмотрение в Госдуму проект федерального бюджета на период до 2027 года. Согласно опубликованным данным, выплаты в 2026 и 2027 годах будут проиндексированы на 4,0%.
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стипендия, россия, бюджет
стипендия, РОССИЯ, бюджет
06:37 04.10.2024 (обновлено: 06:54 04.10.2024)
 
Стипендии российских студентов проиндексируют в 2025 году

Стипендии студентов в РФ планируется проиндексировать на 4,5% в 2025 году

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкАрхитектурное световое шоу "Альфа-Шоу 4D" на Воробьевых горах в Москве
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© РИА Новости . Руслан Кривобок
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Стипендии студентов российских федеральных образовательных учреждений профессионального образования, а также аспирантов и ординаторов будут проиндексированы на 4,5% в следующем году, следует из проекта бюджета на 2025 год.
Кабмин внес на рассмотрение в Госдуму проект федерального бюджета на период до 2027 года. Согласно опубликованным данным, выплаты в 2026 и 2027 годах будут проиндексированы на 4,0%.
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