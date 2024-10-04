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Стипендии российских студентов проиндексируют в 2025 году

Стипендии российских студентов проиндексируют в 2025 году - 04.10.2024, ПРАЙМ

Стипендии российских студентов проиндексируют в 2025 году

Стипендии студентов российских федеральных образовательных учреждений профессионального образования, а также аспирантов и ординаторов будут проиндексированы на... | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T06:37+0300

2024-10-04T06:37+0300

2024-10-04T06:54+0300

стипендия

россия

бюджет

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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Стипендии студентов российских федеральных образовательных учреждений профессионального образования, а также аспирантов и ординаторов будут проиндексированы на 4,5% в следующем году, следует из проекта бюджета на 2025 год. Кабмин внес на рассмотрение в Госдуму проект федерального бюджета на период до 2027 года. Согласно опубликованным данным, выплаты в 2026 и 2027 годах будут проиндексированы на 4,0%.

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стипендия, россия, бюджет