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Фронт ПОЛИСАРИО выиграл суд у ЕК из-за торговых соглашений с Марокко
Фронт ПОЛИСАРИО выиграл суд у ЕК из-за торговых соглашений с Марокко - 04.10.2024, ПРАЙМ
Фронт ПОЛИСАРИО выиграл суд у ЕК из-за торговых соглашений с Марокко
Суд Евросоюза удовлетворил иск Народного фронта освобождения Западной Сахары (ПОЛИСАРИО) с требованием признать недействительными соглашения о торговле между ЕС | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T13:56+0300
2024-10-04T13:56+0300
2024-10-04T13:57+0300
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БРЮССЕЛЬ, 4 окт - ПРАЙМ. Суд Евросоюза удовлетворил иск Народного фронта освобождения Западной Сахары (ПОЛИСАРИО) с требованием признать недействительными соглашения о торговле между ЕС и Марокко, говорится в пресс-релизе суда. "Торговые соглашения между Марокко и ЕС от 2019 года по рыболовству и сельхозпродукции, на которые не было получено согласие народа Западной Сахары, были заключены без учета принципов самоопределения", - говорится в документе. Ранее в 2021 году аналогичное решение было принято судом первой инстанции. Суд также постановил, что дыни и томаты, выращенные на территории западной Сахары, не должны маркироваться как продукция Марокко. Западная Сахара - территория на северо-западе Африки. С 1884 года этот регион был испанской колонией. В 1973 году в Западной Сахаре был создан Народный фронт освобождения Западной Сахары (ПОЛИСАРИО). В 1975 году при активном давлении Марокко и Мавритании в Мадриде было подписано соглашение о передаче Испанией северной части Западной Сахары под юрисдикцию Марокко, а южной - Мавритании. В 1976 году Фронт ПОЛИСАРИО провозгласил независимое государство - Сахарскую Арабскую Демократическую Республику (САДР). САДР в разное время была признана несколькими десятками государств мира, однако часть стран отказались позже от ее признания. Сейчас около 80% территории Западной Сахары контролирует Марокко, остальную часть - Фронт ПОЛИСАРИО. С 1991 года (после достижения договоренности о прекращении огня) в Западной Сахаре действует миротворческая миссия ООН по референдуму, созданная по мандату Совета Безопасности ООН.
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марокко, ек, суд
Фронт ПОЛИСАРИО выиграл суд у ЕК из-за торговых соглашений с Марокко
Фронт ПОЛИСАРИО выиграл суд у Еврокомиссии из-за торговых соглашений с Марокко
БРЮССЕЛЬ, 4 окт - ПРАЙМ. Суд Евросоюза удовлетворил иск Народного фронта освобождения Западной Сахары (ПОЛИСАРИО) с требованием признать недействительными соглашения о торговле между ЕС и Марокко, говорится в пресс-релизе суда.
"Торговые соглашения между Марокко и ЕС от 2019 года по рыболовству и сельхозпродукции, на которые не было получено согласие народа Западной Сахары, были заключены без учета принципов самоопределения", - говорится в документе.
Ранее в 2021 году аналогичное решение было принято судом первой инстанции.
Суд также постановил, что дыни и томаты, выращенные на территории западной Сахары, не должны маркироваться как продукция Марокко.
Западная Сахара - территория на северо-западе Африки. С 1884 года этот регион был испанской колонией. В 1973 году в Западной Сахаре был создан Народный фронт освобождения Западной Сахары (ПОЛИСАРИО). В 1975 году при активном давлении Марокко и Мавритании в Мадриде было подписано соглашение о передаче Испанией северной части Западной Сахары под юрисдикцию Марокко, а южной - Мавритании. В 1976 году Фронт ПОЛИСАРИО провозгласил независимое государство - Сахарскую Арабскую Демократическую Республику (САДР). САДР в разное время была признана несколькими десятками государств мира, однако часть стран отказались позже от ее признания.
Сейчас около 80% территории Западной Сахары контролирует Марокко, остальную часть - Фронт ПОЛИСАРИО. С 1991 года (после достижения договоренности о прекращении огня) в Западной Сахаре действует миротворческая миссия ООН по референдуму, созданная по мандату Совета Безопасности ООН.