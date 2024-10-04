https://1prime.ru/20241004/telegram-852002110.html

Telegram объяснил недавние сбои событиями на Ближнем Востоке

Telegram объяснил недавние сбои событиями на Ближнем Востоке - 04.10.2024, ПРАЙМ

Telegram объяснил недавние сбои событиями на Ближнем Востоке

Telegram испытывает беспрецедентные нагрузки на фоне событий на Ближнем Востоке. Ряд пользователей могли столкнуться с временными проблемами, но сейчас все они... | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T19:20+0300

2024-10-04T19:20+0300

2024-10-04T19:30+0300

telegram

ближний восток

мессенджер telegram

нагрузка

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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Telegram испытывает беспрецедентные нагрузки на фоне событий на Ближнем Востоке. Ряд пользователей могли столкнуться с временными проблемами, но сейчас все они решены. Об этом сообщила команда мессенджера в официальном Telegram-канале мессенджера. В сообщении сказано, что из-за недавних событий на Ближнем Востоке, в частности в Израиле, Ливане и Иране, мессенджер испытывает беспрецедентные нагрузки. Отмечается, что в последние несколько дней некоторые пользователи могли столкнуться с временными проблемами с подключением и трудностями с доступом к медиа. При этом благодаря усилиям технической команды Telegram мессенджер оставался доступным в большинстве стран и сейчас все проблемы полностью решены, говорится в сообщении"Мы приносим извинения за доставленные неудобства", — также сказано в сообщении. В четверг некоторые пользователи Telegram в России столкнулись со сбоями в работе мессенджера. Основной жалобой являлась долгая загрузка сообщений. Число жалоб на сбои на 15.00 мск достигло почти 30 тысяч, но после 15.00 мессенджер восстановил свою работу в России. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливан. Он продолжает воздушные бомбардировки территории этой страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 346 тысяч людей стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Иран 1 октября во второй раз в истории нанес по территории Израиля массированный ракетный удар, назвав его актом самообороны. Израильская армия заявила, что было выпущены примерно 180 баллистических ракет, большая часть из них была перехвачена.

https://1prime.ru/20241002/messendzher-851914875.html

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telegram, ближний восток, мессенджер telegram, нагрузка