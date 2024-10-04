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"Потерял терпение". Зеленский снова удивил Запад - 04.10.2024, ПРАЙМ
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"Потерял терпение". Зеленский снова удивил Запад
"Потерял терпение". Зеленский снова удивил Запад - 04.10.2024, ПРАЙМ
"Потерял терпение". Зеленский снова удивил Запад
Глава киевского режима Владимир Зеленский все больше неудовлетворен решениями западных союзников, его претензии звучат все громче, сообщает французское издание... | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T06:52+0300
2024-10-04T07:11+0300
политика
владимир зеленский
марк рютте
нато
военная помощь украине
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский все больше неудовлетворен решениями западных союзников, его претензии звучат все громче, сообщает французское издание L’Express."Украинский президент в этот четверг, 3 октября, подчеркнул недовольство, которое он питал в течение нескольких месяцев против Запада", — следует из материала. Авторы подчеркнули, что, по мнению главы киевского режима, западные страны "затягивают" новые поставки дальнобойного оружия.Статья посвящена встрече Зеленского с новым генеральным секретарем Североатлантического альянса Марком Рютте.
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владимир зеленский, марк рютте, нато, военная помощь украине
Политика, Владимир Зеленский, Марк Рютте, НАТО, военная помощь Украине
06:52 04.10.2024 (обновлено: 07:11 04.10.2024)
 
"Потерял терпение". Зеленский снова удивил Запад

L’Express: Зеленский теряет терпение из-за решений Запада

© Фото : The Presidential Office of UkraineВладимир Зеленский в парламенте Канады
Владимир Зеленский в парламенте Канады - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский все больше неудовлетворен решениями западных союзников, его претензии звучат все громче, сообщает французское издание L’Express.
"Украинский президент в этот четверг, 3 октября, подчеркнул недовольство, которое он питал в течение нескольких месяцев против Запада", — следует из материала. Авторы подчеркнули, что, по мнению главы киевского режима, западные страны "затягивают" новые поставки дальнобойного оружия.
Статья посвящена встрече Зеленского с новым генеральным секретарем Североатлантического альянса Марком Рютте.
Военные действия - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2024
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ПолитикаВладимир ЗеленскийМарк РюттеНАТОвоенная помощь Украине
 
 
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