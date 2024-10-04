https://1prime.ru/20241004/terpenie-851955382.html

"Потерял терпение". Зеленский снова удивил Запад

"Потерял терпение". Зеленский снова удивил Запад - 04.10.2024, ПРАЙМ

"Потерял терпение". Зеленский снова удивил Запад

Глава киевского режима Владимир Зеленский все больше неудовлетворен решениями западных союзников, его претензии звучат все громче, сообщает французское издание... | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T06:52+0300

2024-10-04T06:52+0300

2024-10-04T07:11+0300

политика

владимир зеленский

марк рютте

нато

военная помощь украине

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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский все больше неудовлетворен решениями западных союзников, его претензии звучат все громче, сообщает французское издание L’Express."Украинский президент в этот четверг, 3 октября, подчеркнул недовольство, которое он питал в течение нескольких месяцев против Запада", — следует из материала. Авторы подчеркнули, что, по мнению главы киевского режима, западные страны "затягивают" новые поставки дальнобойного оружия.Статья посвящена встрече Зеленского с новым генеральным секретарем Североатлантического альянса Марком Рютте.

https://1prime.ru/20241004/vsu-851954802.html

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владимир зеленский, марк рютте, нато, военная помощь украине