https://1prime.ru/20241004/terrorist-851960374.html

"Вдохновляет": Лавров рассказал об обучении Украиной террористов

"Вдохновляет": Лавров рассказал об обучении Украиной террористов - 04.10.2024, ПРАЙМ

"Вдохновляет": Лавров рассказал об обучении Украиной террористов

Киев совместно с Вашингтоном обучает в Сирии террористов новым технологиям для ведения войны против ВС России в САР, рассказал российский министр иностранных... | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T11:09+0300

2024-10-04T11:09+0300

2024-10-04T11:09+0300

политика

сергей лавров

украина

терроризм

сша

сирия

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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Киев совместно с Вашингтоном обучает в Сирии террористов новым технологиям для ведения войны против ВС России в САР, рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров. "Западная коалиция и сейчас продолжает наносить удары по территории Сирии, фактически вдохновляя режим в Киеве на аналогичную террористическую активность в российских регионах, когда наносятся удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, кстати, при прямом содействии того же Запада. Да и на территории Сирии режим Владимира Зеленского в координации с американцами обучает террористов из "Хейят Тахрир аш-Шам"* новым технологиям производства БПЛА с целью боевых действий против российских Вооруженных Сил в САР", - следует из статьи дипломата, доступной на сайте российского дипведомства. Ранее источник из Сирии рассказал новостному агентству РИА Новости, что украинские военные активно участвуют в подготовке группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* и передаче новых технологий производства БПЛА для открытия нового фронта в Сирии.* Запрещенная в России террористическая организация

https://1prime.ru/20241004/lavrov-851959734.html

украина

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сергей лавров, украина, терроризм, сша, сирия