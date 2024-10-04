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"Вдохновляет": Лавров рассказал об обучении Украиной террористов - 04.10.2024, ПРАЙМ
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"Вдохновляет": Лавров рассказал об обучении Украиной террористов
"Вдохновляет": Лавров рассказал об обучении Украиной террористов - 04.10.2024, ПРАЙМ
"Вдохновляет": Лавров рассказал об обучении Украиной террористов
Киев совместно с Вашингтоном обучает в Сирии террористов новым технологиям для ведения войны против ВС России в САР, рассказал российский министр иностранных... | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T11:09+0300
2024-10-04T11:09+0300
политика
сергей лавров
украина
терроризм
сша
сирия
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Киев совместно с Вашингтоном обучает в Сирии террористов новым технологиям для ведения войны против ВС России в САР, рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров. "Западная коалиция и сейчас продолжает наносить удары по территории Сирии, фактически вдохновляя режим в Киеве на аналогичную террористическую активность в российских регионах, когда наносятся удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, кстати, при прямом содействии того же Запада. Да и на территории Сирии режим Владимира Зеленского в координации с американцами обучает террористов из "Хейят Тахрир аш-Шам"* новым технологиям производства БПЛА с целью боевых действий против российских Вооруженных Сил в САР", - следует из статьи дипломата, доступной на сайте российского дипведомства. Ранее источник из Сирии рассказал новостному агентству РИА Новости, что украинские военные активно участвуют в подготовке группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* и передаче новых технологий производства БПЛА для открытия нового фронта в Сирии.* Запрещенная в России террористическая организация
https://1prime.ru/20241004/lavrov-851959734.html
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сергей лавров, украина, терроризм, сша, сирия
Политика, Сергей Лавров, УКРАИНА, терроризм, США, СИРИЯ
11:09 04.10.2024
 
"Вдохновляет": Лавров рассказал об обучении Украиной террористов

Лавров: Украина в координации с США обучает террористов в САР технологиям против сил РФ

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2024
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Киев совместно с Вашингтоном обучает в Сирии террористов новым технологиям для ведения войны против ВС России в САР, рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Западная коалиция и сейчас продолжает наносить удары по территории Сирии, фактически вдохновляя режим в Киеве на аналогичную террористическую активность в российских регионах, когда наносятся удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, кстати, при прямом содействии того же Запада. Да и на территории Сирии режим Владимира Зеленского в координации с американцами обучает террористов из "Хейят Тахрир аш-Шам"* новым технологиям производства БПЛА с целью боевых действий против российских Вооруженных Сил в САР", - следует из статьи дипломата, доступной на сайте российского дипведомства.
Ранее источник из Сирии рассказал новостному агентству РИА Новости, что украинские военные активно участвуют в подготовке группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* и передаче новых технологий производства БПЛА для открытия нового фронта в Сирии.
* Запрещенная в России террористическая организация
Совещание министров иностранных дел стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2024
Лавров назвал условие диалога с Европой о евразийской безопасности
10:58
 
ПолитикаСергей ЛавровУКРАИНАтерроризмСШАСИРИЯ
 
 
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