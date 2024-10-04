Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"В скором времени": в МИД допустили снятие статуса террористов с талибов - 04.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241004/terrorizm-851964544.html
"В скором времени": в МИД допустили снятие статуса террористов с талибов
"В скором времени": в МИД допустили снятие статуса террористов с талибов - 04.10.2024, ПРАЙМ
"В скором времени": в МИД допустили снятие статуса террористов с талибов
Москва в скором времени ожидает исключение движения "Талибан"* из российского списка террористических организаций, рассказал спецпредставитель президента РФ по... | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T13:13+0300
2024-10-04T13:13+0300
политика
россия
афганистан
https://cdnn.1prime.ru/img/83453/40/834534023_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_b370e72f51e41efad7eaf5743e14b828.jpg
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Москва в скором времени ожидает исключение движения "Талибан"* из российского списка террористических организаций, рассказал спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. "Дело не в желании. Принципиальное решение по этому вопросу принято. Этот процесс необходимо делать в рамках российского правого поля..., чтобы процесс был решен в установленном законом порядке", - объяснил Кабулов, комментируя итоги "московского формата" по Афганистану.* Запрещенная в России террористическая организация
https://1prime.ru/20240824/tovarooborot-851096205.html
афганистан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83453/40/834534023_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_efa61b02589d4b04c0aa8c9d720353f8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, афганистан
Политика, РОССИЯ, АФГАНИСТАН
13:13 04.10.2024
 
"В скором времени": в МИД допустили снятие статуса террористов с талибов

МИД: в РФ надеются на скорое снятие террористического статуса с талибов

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПредставитель движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) во взятом под контроль городе Мазари-Шариф
Представитель движения Талибан (террористическая организация, запрещена в РФ) во взятом под контроль городе Мазари-Шариф - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Москва в скором времени ожидает исключение движения "Талибан"* из российского списка террористических организаций, рассказал спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.
"Дело не в желании. Принципиальное решение по этому вопросу принято. Этот процесс необходимо делать в рамках российского правого поля..., чтобы процесс был решен в установленном законом порядке", - объяснил Кабулов, комментируя итоги "московского формата" по Афганистану.
* Запрещенная в России террористическая организация
Одна из улиц в Кабуле - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2024
Россия и Афганистан намерены нарастить товарооборот до $3 млрд
24 августа, 07:17
 
ПолитикаРОССИЯАФГАНИСТАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала