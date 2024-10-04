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"В скором времени": в МИД допустили снятие статуса террористов с талибов
"В скором времени": в МИД допустили снятие статуса террористов с талибов - 04.10.2024, ПРАЙМ
"В скором времени": в МИД допустили снятие статуса террористов с талибов
Москва в скором времени ожидает исключение движения "Талибан"* из российского списка террористических организаций, рассказал спецпредставитель президента РФ по... | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T13:13+0300
2024-10-04T13:13+0300
2024-10-04T13:13+0300
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Москва в скором времени ожидает исключение движения "Талибан"* из российского списка террористических организаций, рассказал спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. "Дело не в желании. Принципиальное решение по этому вопросу принято. Этот процесс необходимо делать в рамках российского правого поля..., чтобы процесс был решен в установленном законом порядке", - объяснил Кабулов, комментируя итоги "московского формата" по Афганистану.* Запрещенная в России террористическая организация
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россия, афганистан
Политика, РОССИЯ, АФГАНИСТАН
"В скором времени": в МИД допустили снятие статуса террористов с талибов
МИД: в РФ надеются на скорое снятие террористического статуса с талибов
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Москва в скором времени ожидает исключение движения "Талибан"* из российского списка террористических организаций, рассказал спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.
"Дело не в желании. Принципиальное решение по этому вопросу принято. Этот процесс необходимо делать в рамках российского правого поля..., чтобы процесс был решен в установленном законом порядке", - объяснил Кабулов, комментируя итоги "московского формата" по Афганистану.
* Запрещенная в России террористическая организация
Россия и Афганистан намерены нарастить товарооборот до $3 млрд