https://1prime.ru/20241004/terrorizm-851964544.html

"В скором времени": в МИД допустили снятие статуса террористов с талибов

"В скором времени": в МИД допустили снятие статуса террористов с талибов - 04.10.2024, ПРАЙМ

"В скором времени": в МИД допустили снятие статуса террористов с талибов

Москва в скором времени ожидает исключение движения "Талибан"* из российского списка террористических организаций, рассказал спецпредставитель президента РФ по... | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T13:13+0300

2024-10-04T13:13+0300

2024-10-04T13:13+0300

политика

россия

афганистан

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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Москва в скором времени ожидает исключение движения "Талибан"* из российского списка террористических организаций, рассказал спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. "Дело не в желании. Принципиальное решение по этому вопросу принято. Этот процесс необходимо делать в рамках российского правого поля..., чтобы процесс был решен в установленном законом порядке", - объяснил Кабулов, комментируя итоги "московского формата" по Афганистану.* Запрещенная в России террористическая организация

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афганистан

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