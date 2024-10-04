https://1prime.ru/20241004/tes-852002408.html

Несколько фирм в РФ изучают возможность отказа от проектов модернизации ТЭС

Несколько фирм в РФ изучают возможность отказа от проектов модернизации ТЭС - 04.10.2024, ПРАЙМ

Несколько фирм в РФ изучают возможность отказа от проектов модернизации ТЭС

Сразу несколько энергокомпаний рассматривают возможность отказа от части проектов модернизации ТЭС, сообщил журналистам директор департамента развития... | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T19:37+0300

2024-10-04T19:37+0300

2024-10-04T19:37+0300

энергетика

россия

минэнерго рф

тэс

модернизация

https://cdnn.1prime.ru/img/82504/85/825048527_0:28:1475:857_1920x0_80_0_0_6fc2753ca19f86dcbef0b2eb679bc240.jpg

СОЧИ, 4 окт - ПРАЙМ. Сразу несколько энергокомпаний рассматривают возможность отказа от части проектов модернизации ТЭС, сообщил журналистам директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго РФ Андрей Максимов в кулуарах конференции "Приоритеты рыночной электроэнергетики в России: (не)ограниченные возможности". Ранее в сентябре гендиректор "Эн+ Груп" сообщал, что компания обсуждает с Минэнерго РФ отмену нескольких проектов модернизации ТЭС, реализацию которых в сложившихся условиях считает нецелесообразной. При этом компания в рамках реализации программы уже ввела в строй 175 МВт мощности, в ближайшее время закончит 425 МВт. "Несколько проектов, несколько компаний. Есть сложности с поставкой оборудования, сложности с кредитованием. Они рассматривают такую возможность для себя", - ответил он на вопрос о количестве компаний, желающих отказаться от части проектов модернизации ТЭС. Максимов напомнил, что постановление правительства РФ дает возможность компаниям отказаться от проекта модернизации с выплатой штрафа. Величина штрафа будет зафиксирована на уровне договора о присоединении к торговой системе. Программа модернизации тепловых электростанций в РФ была запущена правительством. Программа рассчитана на 2022-2031 годы и предполагает обновление 46,5 ГВт генерирующих мощностей. Часть из них - 43 ГВт - должна быть модернизирована в ценовых зонах (Европейская часть РФ и Урал, Сибирь), часть - 3,5 ГВт - в неценовых. Программа реализуется за счет платежей оптовых потребителей энергии, а гарантированная доходность инвесторов составляет 14% годовых от проекта. Но срыв проектов модернизации влечет за собой штрафы для энергокомпаний. Ранее Минэнерго сообщало, что к нему обратились энергокомпании с потенциальными отказами от 17 проектов модернизации на более чем 2 ГВт мощности из-за проблем с оборудованием.

https://1prime.ru/20241003/energetika-851934833.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минэнерго рф, тэс, модернизация