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Роснедра выставили на торги участок хромовых руд в Мурманской области - 04.10.2024, ПРАЙМ
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Роснедра выставили на торги участок хромовых руд в Мурманской области
Роснедра выставили на торги участок хромовых руд в Мурманской области - 04.10.2024, ПРАЙМ
Роснедра выставили на торги участок хромовых руд в Мурманской области
Роснедра выставили на аукцион участок недр "Сопчеозерское месторождение" в Мурманской области с оцененными балансовыми запасами хромовых руд в 4,7 миллиона тонн | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T11:14+0300
2024-10-04T11:15+0300
роснедра
руда
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Роснедра выставили на аукцион участок недр "Сопчеозерское месторождение" в Мурманской области с оцененными балансовыми запасами хромовых руд в 4,7 миллиона тонн со стартовым платежом 312,13 миллиона рублей, следует из данных площадки ГИС "Торги". Подача заявок завершается 5 ноября, а сами торги состоятся 22 ноября. Срок действия лицензии на разведку и добычу полезных ископаемых - 20 лет. Площадь месторождения составляет 0,43 квадратного километра. Месторождение расположено в центральной части Кольского полуострова, в 4 километрах от города Мончегорска. Участок, предлагаемый в пользование, содержит запасы хромовых руд. Согласно данным Государственного баланса запасов полезных ископаемых РФ, балансовые запасы в контуре открытой выработки по категории С1 составляют 658 тысяч тонн хромовой руды. В контуре подземной выработки балансовые запасы по категории С1 оцениваются в 3,897 миллиона тонн, по категории С2 - 4,706 миллиона тонн. Среднее содержание полезного компонента составляет примерно 25,7%. К лицензированию предлагаются балансовые запасы хромовой руды по категории С1 в количестве 4,555 миллиона тонн, по категории С2 - в 4,706 миллиона тонн, в отвалах по категории С1 - 22 тысячи тонн, следует из приложения к приказу Севзапнедр. Ранее в сентябре глава Минприроды Александр Козлов заявил, что в России нужно наращивать геологоразведку таких дефицитных полезных ископаемых, как уран, хром, марганец, титан, плавиковый шпат, вольфрам и алюминий, так как их разведанных запасов хватит на 5-15 лет.
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роснедра, руда, аукцион
Роснедра, руда, аукцион
11:14 04.10.2024 (обновлено: 11:15 04.10.2024)
 
Роснедра выставили на торги участок хромовых руд в Мурманской области

ГИС: Роснедра выставили на торги участок хромовых руд за 312 млн рублей

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтенд компании "Роснедра" на площадке Восточного экономического форума
Стенд компании Роснедра на площадке Восточного экономического форума - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Роснедра выставили на аукцион участок недр "Сопчеозерское месторождение" в Мурманской области с оцененными балансовыми запасами хромовых руд в 4,7 миллиона тонн со стартовым платежом 312,13 миллиона рублей, следует из данных площадки ГИС "Торги".
Подача заявок завершается 5 ноября, а сами торги состоятся 22 ноября. Срок действия лицензии на разведку и добычу полезных ископаемых - 20 лет. Площадь месторождения составляет 0,43 квадратного километра. Месторождение расположено в центральной части Кольского полуострова, в 4 километрах от города Мончегорска. Участок, предлагаемый в пользование, содержит запасы хромовых руд.
Согласно данным Государственного баланса запасов полезных ископаемых РФ, балансовые запасы в контуре открытой выработки по категории С1 составляют 658 тысяч тонн хромовой руды. В контуре подземной выработки балансовые запасы по категории С1 оцениваются в 3,897 миллиона тонн, по категории С2 - 4,706 миллиона тонн. Среднее содержание полезного компонента составляет примерно 25,7%.
К лицензированию предлагаются балансовые запасы хромовой руды по категории С1 в количестве 4,555 миллиона тонн, по категории С2 - в 4,706 миллиона тонн, в отвалах по категории С1 - 22 тысячи тонн, следует из приложения к приказу Севзапнедр.
Республика Тыва - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
Роснедра выставили на аукцион Ак-Сугское месторождение в Тыве
9 сентября, 19:11
Ранее в сентябре глава Минприроды Александр Козлов заявил, что в России нужно наращивать геологоразведку таких дефицитных полезных ископаемых, как уран, хром, марганец, титан, плавиковый шпат, вольфрам и алюминий, так как их разведанных запасов хватит на 5-15 лет.
 
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