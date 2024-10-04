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Роснедра выставили на торги участок хромовых руд в Мурманской области

Роснедра выставили на торги участок хромовых руд в Мурманской области - 04.10.2024, ПРАЙМ

Роснедра выставили на торги участок хромовых руд в Мурманской области

Роснедра выставили на аукцион участок недр "Сопчеозерское месторождение" в Мурманской области с оцененными балансовыми запасами хромовых руд в 4,7 миллиона тонн | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T11:14+0300

2024-10-04T11:14+0300

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роснедра

руда

аукцион

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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Роснедра выставили на аукцион участок недр "Сопчеозерское месторождение" в Мурманской области с оцененными балансовыми запасами хромовых руд в 4,7 миллиона тонн со стартовым платежом 312,13 миллиона рублей, следует из данных площадки ГИС "Торги". Подача заявок завершается 5 ноября, а сами торги состоятся 22 ноября. Срок действия лицензии на разведку и добычу полезных ископаемых - 20 лет. Площадь месторождения составляет 0,43 квадратного километра. Месторождение расположено в центральной части Кольского полуострова, в 4 километрах от города Мончегорска. Участок, предлагаемый в пользование, содержит запасы хромовых руд. Согласно данным Государственного баланса запасов полезных ископаемых РФ, балансовые запасы в контуре открытой выработки по категории С1 составляют 658 тысяч тонн хромовой руды. В контуре подземной выработки балансовые запасы по категории С1 оцениваются в 3,897 миллиона тонн, по категории С2 - 4,706 миллиона тонн. Среднее содержание полезного компонента составляет примерно 25,7%. К лицензированию предлагаются балансовые запасы хромовой руды по категории С1 в количестве 4,555 миллиона тонн, по категории С2 - в 4,706 миллиона тонн, в отвалах по категории С1 - 22 тысячи тонн, следует из приложения к приказу Севзапнедр. Ранее в сентябре глава Минприроды Александр Козлов заявил, что в России нужно наращивать геологоразведку таких дефицитных полезных ископаемых, как уран, хром, марганец, титан, плавиковый шпат, вольфрам и алюминий, так как их разведанных запасов хватит на 5-15 лет.

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роснедра, руда, аукцион