Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Отправится к чертям". Трамп дерзко высказался о выборах в США - 04.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241004/tramp-851966315.html
"Отправится к чертям". Трамп дерзко высказался о выборах в США
"Отправится к чертям". Трамп дерзко высказался о выборах в США - 04.10.2024, ПРАЙМ
"Отправится к чертям". Трамп дерзко высказался о выборах в США
Дональд Трамп полагает, что предстоящие президентские выборы в Соединенных Штатах могут быть последними, если победит кандидат от Демократической партии Камала... | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T14:13+0300
2024-10-04T14:34+0300
политика
сша
дональд трамп
выборы в сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151860_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_31fd6d708399a2d7da849842799dead2.jpg
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Дональд Трамп полагает, что предстоящие президентские выборы в Соединенных Штатах могут быть последними, если победит кандидат от Демократической партии Камала Харрис. Слова политика приводит британское издание The Guardian."Послушайте, нам нужно победить, а если мы не победим, эта страна отправится к чертям. Знаете, говорят, что это могут быть последние выборы, которые у нас когда-либо будут, и я правда верю в это, я верю, что это могут быть наши последние выборы", - цитирует газета американского политика.Ранее схожей позицией поделился американский миллиардер и предприниматель Илон Маск.Выборы президента США состоятся 5 ноября, Демократическую партию будет представлять Камала Харрис, а Республиканскую - Дональд Трамп.Ранее кандидат в вице-президенты от той же партии Джей Ди Вэнс подчеркивал, что план Трампа может включить в себя демилитаризацию линии демаркации между двумя странами, а также предоставление России гарантий того, что Украина не станет членом Североатлантического альянса.
https://1prime.ru/20241001/poshliny-851873104.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151860_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f710193ccf09de55ef0af766a3d17a77.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, дональд трамп, выборы в сша
Политика, США, Дональд Трамп, выборы в США
14:13 04.10.2024 (обновлено: 14:34 04.10.2024)
 
"Отправится к чертям". Трамп дерзко высказался о выборах в США

The Guardian: Трамп считает, что предстоящие выборы могут стать последними в США

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Дональд Трамп полагает, что предстоящие президентские выборы в Соединенных Штатах могут быть последними, если победит кандидат от Демократической партии Камала Харрис. Слова политика приводит британское издание The Guardian.
"Послушайте, нам нужно победить, а если мы не победим, эта страна отправится к чертям. Знаете, говорят, что это могут быть последние выборы, которые у нас когда-либо будут, и я правда верю в это, я верю, что это могут быть наши последние выборы", - цитирует газета американского политика.
Ранее схожей позицией поделился американский миллиардер и предприниматель Илон Маск.
Выборы президента США состоятся 5 ноября, Демократическую партию будет представлять Камала Харрис, а Республиканскую - Дональд Трамп.
Ранее кандидат в вице-президенты от той же партии Джей Ди Вэнс подчеркивал, что план Трампа может включить в себя демилитаризацию линии демаркации между двумя странами, а также предоставление России гарантий того, что Украина не станет членом Североатлантического альянса.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
Бомба Трампа: как карательные тарифы и санкции добьют Америку
1 октября, 02:02
 
ПолитикаСШАДональд Трампвыборы в США
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала