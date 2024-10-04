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"Отправится к чертям". Трамп дерзко высказался о выборах в США
"Отправится к чертям". Трамп дерзко высказался о выборах в США - 04.10.2024, ПРАЙМ
"Отправится к чертям". Трамп дерзко высказался о выборах в США
Дональд Трамп полагает, что предстоящие президентские выборы в Соединенных Штатах могут быть последними, если победит кандидат от Демократической партии Камала... | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T14:13+0300
2024-10-04T14:13+0300
2024-10-04T14:34+0300
политика
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Дональд Трамп полагает, что предстоящие президентские выборы в Соединенных Штатах могут быть последними, если победит кандидат от Демократической партии Камала Харрис. Слова политика приводит британское издание The Guardian."Послушайте, нам нужно победить, а если мы не победим, эта страна отправится к чертям. Знаете, говорят, что это могут быть последние выборы, которые у нас когда-либо будут, и я правда верю в это, я верю, что это могут быть наши последние выборы", - цитирует газета американского политика.Ранее схожей позицией поделился американский миллиардер и предприниматель Илон Маск.Выборы президента США состоятся 5 ноября, Демократическую партию будет представлять Камала Харрис, а Республиканскую - Дональд Трамп.Ранее кандидат в вице-президенты от той же партии Джей Ди Вэнс подчеркивал, что план Трампа может включить в себя демилитаризацию линии демаркации между двумя странами, а также предоставление России гарантий того, что Украина не станет членом Североатлантического альянса.
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сша, дональд трамп, выборы в сша
Политика, США, Дональд Трамп, выборы в США
"Отправится к чертям". Трамп дерзко высказался о выборах в США
The Guardian: Трамп считает, что предстоящие выборы могут стать последними в США
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ.
Дональд Трамп полагает, что предстоящие президентские выборы в Соединенных Штатах могут быть последними, если победит кандидат от Демократической партии Камала Харрис. Слова политика приводит
британское издание The Guardian.
"Послушайте, нам нужно победить, а если мы не победим, эта страна отправится к чертям. Знаете, говорят, что это могут быть последние выборы, которые у нас когда-либо будут, и я правда верю в это, я верю, что это могут быть наши последние выборы", - цитирует газета американского политика.
Ранее схожей позицией поделился американский миллиардер и предприниматель Илон Маск.
Выборы президента США состоятся 5 ноября, Демократическую партию будет представлять Камала Харрис, а Республиканскую - Дональд Трамп.
Ранее кандидат в вице-президенты от той же партии Джей Ди Вэнс подчеркивал, что план Трампа может включить в себя демилитаризацию линии демаркации между двумя странами, а также предоставление России гарантий того, что Украина не станет членом Североатлантического альянса.
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