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Впору плакать, а не радоваться: чем опасно повальное снижение цен

Впору плакать, а не радоваться: чем опасно повальное снижение цен - 04.10.2024, ПРАЙМ

Впору плакать, а не радоваться: чем опасно повальное снижение цен

Падение цен на товары и услуги кажется благом, но это не совсем так. Длительная устойчивая дефляция может стать негативом для экономики - все зависит от... | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T02:02+0300

2024-10-04T02:02+0300

2024-10-04T02:02+0300

эксклюзив

цены

инфляция

дефляция

подорожание

снижение цен

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МОСКВА, 4 окт- ПРАЙМ. Падение цен на товары и услуги кажется благом, но это не совсем так. Длительная устойчивая дефляция может стать негативом для экономики - все зависит от длительности этого процесса и его уровня, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.“Для населения снижение цен носит положительный характер (товары и услуги дешевеют, становятся более доступными), но для производителей товаров и услуг (как частных, так и государственных) – отрицательный”, - пояснила она.Негативные последствия дефляции:- удешевление товаров и услуг способствует увеличению отложенного спроса (кроме товаров первой необходимости), поскольку население будет ожидать дальнейшего снижения цен на товары и услуги, и, соответственно, снижению продаж и объемов производства;- раскручивается "спираль дефляции": снижение цен - снижение производства – снижение заработной платы – рост безработицы – снижение спроса – очередное снижение цен – следующий виток спирали. В условиях рецессии эта спираль еще сильнее усугубляет проблемы экономики;- сокращение ВВП: снижение физических объемов выпуска продукции вследствие снижения цен приводит к сокращение номинального ВВП относительно реального;- снижение цен вынуждает производителей сокращать затраты, что приводит к снижению заработной платы или сокращению штата сотрудников;- рост процентных ставок приводит к увеличению реальной стоимости долга, растет недоверие населения к кредитным организациям. Накопления люди предпочитают хранить дома. Сокращение спроса на финансовые продукты может привести к уменьшению числа банков в экономике.Положительные последствия дефляции (встречаются гораздо реже отрицательных):- дефляция может прийти на смену бурному, неоправданному росту потребления. В этом случае рост экономики будет основываться на реальных и адекватных потребностях людей;- рост ценности денег сокращает риски избыточного кредитования, поскольку население и бизнес могут существовать за счет собственных заработанных средств, планировать свои покупки и расходы на развитие;- снижение спроса на кредиты приведет к снижению процентных ставок и увеличению доступности кредитов, что создаст условия для развития малых и средних предприятий, расширения ассортимента их товаров и услуг;- снижаются риски надувания пузырей на рынках активов (пропадает потребность в инвестициях ради сохранения ценности денег). Решения инвесторов становятся более обоснованными и взвешенными: вложения в проекты, растущие за счет инфляционной спирали, теряют смысл;- при общем снижении цен повышается доступность ресурсов, увеличивается производительность, усиливается конкуренция, растет спрос на товары и услуги, что способствует росту экономики.Примеры дефляции: Великая депрессия в США (1929-1939 гг.); стагнация и дефляция в Японии в 1991 – 2001 – "Потерянное десятилетие"

https://1prime.ru/20241003/shtraf-851938210.html

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эксклюзив, цены, инфляция, дефляция, подорожание, снижение цен