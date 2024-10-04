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Суд взыскал со швейцарского банка UBS средства в пользу Газэнергобанка

Суд взыскал со швейцарского банка UBS средства в пользу Газэнергобанка - 04.10.2024, ПРАЙМ

Суд взыскал со швейцарского банка UBS средства в пользу Газэнергобанка

Арбитражный суд Москвы по иску калужского Газэнергобанка взыскал более 10,1 миллиона евро и более 10,2 миллиона долларов (в сумме – более 2 миллиардов рублей по | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T17:14+0300

2024-10-04T17:14+0300

2024-10-04T17:14+0300

экономика

россия

суд

газэнергобанк

ubs

иск

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МОСКВА, 4 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску калужского Газэнергобанка взыскал более 10,1 миллиона евро и более 10,2 миллиона долларов (в сумме – более 2 миллиардов рублей по текущему курсу) с крупнейшего швейцарского банка UBS AG, следует из опубликованной в пятницу резолютивной части решения суда. Изначально этот иск Газэнергобанка был предъявлен в июле 2023 года швейцарскому банку Credit Suisse. После того как состоялось поглощение первоначального ответчика банком UBS, суд в июле этого года произвел процессуальную замену. Исковые требования удовлетворены в полном объеме. Газэнергобанк был участником синдиката банков, выдавших в 2021 году кредит Uzauto Motors, крупному производителю легковых автомобилей в Узбекистане. Агентом синдкредита выступило лондонское отделение Credit Suisse. Заемщик в 2022 году погасил кредит, но банк-агент из-за санкций не перечислил деньги, причитающиеся российским банкам-участникам синдиката, в том числе истцу. В иске калужский банк потребовал от агента выплатить основной долг вместе с процентами. Девятый арбитражный апелляционный суд ранее принял обеспечительные меры по иску, наложив арест на денежные средства Credit Suisse в пределах суммы иска и на принадлежащие швейцарскому банку почти 100% акций АО "Банк Кредит Свисс (Москва)" и почти 100% долей ООО "Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)". В марте 2023 года стоимость акций Credit Suisse на бирже за один день обвалилась на четверть. После этого центробанк Швейцарии заявил, что UBS приобретет Credit Suisse за 3 миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов). В июне этого года группа UBS официально объявила о завершении покупки Credit Suisse.

https://1prime.ru/20241004/genprokuratura-851996690.html

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