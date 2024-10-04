https://1prime.ru/20241004/ubs-851998524.html
Суд взыскал со швейцарского банка UBS средства в пользу Газэнергобанка
Суд взыскал со швейцарского банка UBS средства в пользу Газэнергобанка - 04.10.2024, ПРАЙМ
Суд взыскал со швейцарского банка UBS средства в пользу Газэнергобанка
Арбитражный суд Москвы по иску калужского Газэнергобанка взыскал более 10,1 миллиона евро и более 10,2 миллиона долларов (в сумме – более 2 миллиардов рублей по | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T17:14+0300
2024-10-04T17:14+0300
2024-10-04T17:14+0300
экономика
россия
суд
газэнергобанк
ubs
иск
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75761/81/757618165_0:32:610:375_1920x0_80_0_0_bd659e1bdb06e412b53148a1b7484fe3.jpg
МОСКВА, 4 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску калужского Газэнергобанка взыскал более 10,1 миллиона евро и более 10,2 миллиона долларов (в сумме – более 2 миллиардов рублей по текущему курсу) с крупнейшего швейцарского банка UBS AG, следует из опубликованной в пятницу резолютивной части решения суда. Изначально этот иск Газэнергобанка был предъявлен в июле 2023 года швейцарскому банку Credit Suisse. После того как состоялось поглощение первоначального ответчика банком UBS, суд в июле этого года произвел процессуальную замену. Исковые требования удовлетворены в полном объеме. Газэнергобанк был участником синдиката банков, выдавших в 2021 году кредит Uzauto Motors, крупному производителю легковых автомобилей в Узбекистане. Агентом синдкредита выступило лондонское отделение Credit Suisse. Заемщик в 2022 году погасил кредит, но банк-агент из-за санкций не перечислил деньги, причитающиеся российским банкам-участникам синдиката, в том числе истцу. В иске калужский банк потребовал от агента выплатить основной долг вместе с процентами. Девятый арбитражный апелляционный суд ранее принял обеспечительные меры по иску, наложив арест на денежные средства Credit Suisse в пределах суммы иска и на принадлежащие швейцарскому банку почти 100% акций АО "Банк Кредит Свисс (Москва)" и почти 100% долей ООО "Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)". В марте 2023 года стоимость акций Credit Suisse на бирже за один день обвалилась на четверть. После этого центробанк Швейцарии заявил, что UBS приобретет Credit Suisse за 3 миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов). В июне этого года группа UBS официально объявила о завершении покупки Credit Suisse.
https://1prime.ru/20241004/genprokuratura-851996690.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75761/81/757618165_35:0:576:406_1920x0_80_0_0_d43e2c3ab0d8b3175e72cf55aea6c4a7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, суд, газэнергобанк, ubs, иск
Экономика, РОССИЯ, суд, Газэнергобанк, UBS, иск
Суд взыскал со швейцарского банка UBS средства в пользу Газэнергобанка
Суд взыскал со швейцарского банка UBS более 2 млрд руб в пользу Газэнергобанка
МОСКВА, 4 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску калужского Газэнергобанка взыскал более 10,1 миллиона евро и более 10,2 миллиона долларов (в сумме – более 2 миллиардов рублей по текущему курсу) с крупнейшего швейцарского банка UBS AG, следует из опубликованной в пятницу резолютивной части решения суда.
Изначально этот иск Газэнергобанка был предъявлен в июле 2023 года швейцарскому банку Credit Suisse. После того как состоялось поглощение первоначального ответчика банком UBS, суд в июле этого года произвел процессуальную замену. Исковые требования удовлетворены в полном объеме.
Газэнергобанк был участником синдиката банков, выдавших в 2021 году кредит Uzauto Motors, крупному производителю легковых автомобилей в Узбекистане. Агентом синдкредита выступило лондонское отделение Credit Suisse. Заемщик в 2022 году погасил кредит, но банк-агент из-за санкций не перечислил деньги, причитающиеся российским банкам-участникам синдиката, в том числе истцу. В иске калужский банк потребовал от агента выплатить основной долг вместе с процентами.
Девятый арбитражный апелляционный суд ранее принял обеспечительные меры по иску, наложив арест на денежные средства Credit Suisse в пределах суммы иска и на принадлежащие швейцарскому банку почти 100% акций АО "Банк Кредит Свисс (Москва)" и почти 100% долей ООО "Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)".
В марте 2023 года стоимость акций Credit Suisse на бирже за один день обвалилась на четверть. После этого центробанк Швейцарии заявил, что UBS приобретет Credit Suisse за 3 миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов). В июне этого года группа UBS официально объявила о завершении покупки Credit Suisse.
Стали известны предмет и основания иска Генпрокуратуры к Shell