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СМИ назвали цель удара Израиля по Бейруту - 04.10.2024, ПРАЙМ
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СМИ назвали цель удара Израиля по Бейруту
СМИ назвали цель удара Израиля по Бейруту - 04.10.2024, ПРАЙМ
СМИ назвали цель удара Израиля по Бейруту
Целью удара израильской армии ЦАХАЛ по Бейруту, совершенного в ночь на 4 октября, является потенциальный преемник ликвидированного главы движения "Хезболла"... | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T07:20+0300
2024-10-04T07:20+0300
политика
израиль
хезболла
ракетные удары
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Целью удара израильской армии ЦАХАЛ по Бейруту, совершенного в ночь на 4 октября, является потенциальный преемник ликвидированного главы движения "Хезболла" Хасана Насруллы, пишет издание Axios, ссылаясь на израильских чиновников."Целью израильского удара по Бейруту был высокопоставленный лидер "Хезболлы" Хашим Сафи ад-Дин", - следует из заявления.В ночь на пятницу самолеты ВВС Израиля нанесли 20 ударов по территории, прилегающей к международному аэропорту Бейрута. Ранее американские СМИ также сообщали, что именно Хашим Сафи ад-Дин может стать новым генеральным секретарем организации.
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израиль, хезболла, ракетные удары
Политика, ИЗРАИЛЬ, Хезболла, ракетные удары
07:20 04.10.2024
 
СМИ назвали цель удара Израиля по Бейруту

Axios: целью удара ЦАХАЛ по Бейруту был вероятный преемник Насруллы

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Израиля на улице в Иерусалим
Флаг Израиля на улице в Иерусалим - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Целью удара израильской армии ЦАХАЛ по Бейруту, совершенного в ночь на 4 октября, является потенциальный преемник ликвидированного главы движения "Хезболла" Хасана Насруллы, пишет издание Axios, ссылаясь на израильских чиновников.
"Целью израильского удара по Бейруту был высокопоставленный лидер "Хезболлы" Хашим Сафи ад-Дин", - следует из заявления.
В ночь на пятницу самолеты ВВС Израиля нанесли 20 ударов по территории, прилегающей к международному аэропорту Бейрута. Ранее американские СМИ также сообщали, что именно Хашим Сафи ад-Дин может стать новым генеральным секретарем организации.
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ПолитикаИЗРАИЛЬХезболларакетные удары
 
 
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