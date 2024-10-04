https://1prime.ru/20241004/udar-851955756.html

СМИ назвали цель удара Израиля по Бейруту

СМИ назвали цель удара Израиля по Бейруту - 04.10.2024, ПРАЙМ

СМИ назвали цель удара Израиля по Бейруту

Целью удара израильской армии ЦАХАЛ по Бейруту, совершенного в ночь на 4 октября, является потенциальный преемник ликвидированного главы движения "Хезболла"... | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T07:20+0300

2024-10-04T07:20+0300

2024-10-04T07:20+0300

политика

израиль

хезболла

ракетные удары

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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Целью удара израильской армии ЦАХАЛ по Бейруту, совершенного в ночь на 4 октября, является потенциальный преемник ликвидированного главы движения "Хезболла" Хасана Насруллы, пишет издание Axios, ссылаясь на израильских чиновников."Целью израильского удара по Бейруту был высокопоставленный лидер "Хезболлы" Хашим Сафи ад-Дин", - следует из заявления.В ночь на пятницу самолеты ВВС Израиля нанесли 20 ударов по территории, прилегающей к международному аэропорту Бейрута. Ранее американские СМИ также сообщали, что именно Хашим Сафи ад-Дин может стать новым генеральным секретарем организации.

https://1prime.ru/20241003/ssha-851948326.html

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израиль, хезболла, ракетные удары