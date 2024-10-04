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"Ничто не спасет". В Германии предложили дерзкий план по Украине
"Ничто не спасет". В Германии предложили дерзкий план по Украине - 04.10.2024, ПРАЙМ
"Ничто не спасет". В Германии предложили дерзкий план по Украине
Мобилизация и отправка большего количества солдат ВСУ на фронт не помогут Украине устоять от российских авиаударов. Таким мнением поделился в социальной сети Х... | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T10:46+0300
2024-10-04T10:46+0300
2024-10-04T10:46+0300
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Мобилизация и отправка большего количества солдат ВСУ на фронт не помогут Украине устоять от российских авиаударов. Таким мнением поделился в социальной сети Х немецкий журналист Юлиан Репке."Никакая мобилизация не спасет страну, если ее позиции и солдаты одни за другими уничтожаются российскими авиаударами", — написал он в публикации.По словам Репке, западным союзниками предстоит коренным образом изменить свое отношение к поддержке Киева, либо поднять белый флаг.Ранее СМИ со ссылкой на украинских военнослужащих сообщали, что каждый боец ВСУ боится за свою жизнь из-за применения Россией управляемых авиабомб. Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также признавал превосходство России по количеству боеприпасов и оборудования, отметив, что положение украинских военных остается сложным.
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Политика, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА
"Ничто не спасет". В Германии предложили дерзкий план по Украине
Репке: отправка новых солдат ВСУ на фронт бесполезна из-за российских авиаударов
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ.
Мобилизация и отправка большего количества солдат ВСУ на фронт не помогут Украине устоять от российских авиаударов. Таким мнением поделился
в социальной сети Х немецкий журналист Юлиан Репке.
"Никакая мобилизация не спасет страну, если ее позиции и солдаты одни за другими уничтожаются российскими авиаударами", — написал он в публикации.
По словам Репке, западным союзниками предстоит коренным образом изменить свое отношение к поддержке Киева, либо поднять белый флаг.
Ранее СМИ со ссылкой на украинских военнослужащих сообщали, что каждый боец ВСУ боится за свою жизнь из-за применения Россией управляемых авиабомб. Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также признавал превосходство России по количеству боеприпасов и оборудования, отметив, что положение украинских военных остается сложным.
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