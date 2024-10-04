https://1prime.ru/20241004/uvolnenie-852004034.html

"Их дни сочтены". В Киеве нашли признак скорой отставки Буданова* и Умерова

"Их дни сочтены". В Киеве нашли признак скорой отставки Буданова* и Умерова - 04.10.2024, ПРАЙМ

"Их дни сочтены". В Киеве нашли признак скорой отставки Буданова* и Умерова

Фото Владимира Зеленского вместе с руководителем Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым* и министром обороны Рустемом Умеровым... | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T23:49+0300

2024-10-04T23:49+0300

2024-10-04T23:49+0300

политика

украина

владимир зеленский

отставка

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МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Фото Владимира Зеленского вместе с руководителем Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым* и министром обороны Рустемом Умеровым подтверждает сообщения об их запланированном ранее увольнении. Такое мнение выразил подозреваемый в госизмене и находящийся в следственном изоляторе депутат Верховной рады Александр Дубинский."То, что Зеленский опубликовал совместное фото с Будановым* и Умеровым, — значит только то, что их дни сочтены. Вероломный Владимир Александрович вообще большой любитель "поцелуя Иуды", — написал Дубинский в своем Telegram-каналеОн отметил, что Зеленский уже не первый раз публикует фото с людьми из своего окружения незадолго до того, как принимает решение избавиться от этих лиц. В качестве примера Дубинский привел экс-премьер-министра Украины Алексея Гончарука, главкома ВСУ в отставке Валерия Залужного и самого себя.Зеленский разместил совместное фото с Будановым* и Умеровым во вторник.Издание "Forbes-Украина" ранее сообщало, что офис Зеленского обсуждает вопрос увольнения Буданова* и Умерова. В материале сказано, что у Буданова* натянутые отношения с Андреем Ермаком и Александром Сырским, а Умерова хотят сместить из-за его неспособности наладить работу в Минобороны Украины.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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украина, владимир зеленский, отставка