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СМИ: в офисе Зеленского обсуждают увольнение Буданова* и Умерова
СМИ: в офисе Зеленского обсуждают увольнение Буданова* и Умерова - 04.10.2024, ПРАЙМ
СМИ: в офисе Зеленского обсуждают увольнение Буданова* и Умерова
В офисе главы киевского режима Владимира Зеленского обсуждают возможное увольнение начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова* и министра обороны... | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T14:28+0300
2024-10-04T14:28+0300
2024-10-04T14:28+0300
политика
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. В офисе главы киевского режима Владимира Зеленского обсуждают возможное увольнение начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова* и министра обороны Рустема Умерова. Об этом говорится в Telegram-канале издания "Forbes-Украина"."Дискуссии о возможном увольнении главы ГУР продолжаются как минимум месяц, говорят два депутата из оборонного комитета", - сказано в публикации.Также отмечается, что натянутые отношения Буданова* с Ермаком и главкомом ВСУ Александром Сырским являются одной из причин возможного увольнения.Отношения между Будановым* и Ермаком испортились весной 2024 года, хотя ранее Буданов рассматривался на пост главнокомандующего ВСУ. Когда этот пост был передан Сырскому, планировалось, что Буданову* расширят спектр полномочий.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://1prime.ru/20240926/budanov-851791242.html
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Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
СМИ: в офисе Зеленского обсуждают увольнение Буданова* и Умерова
"Forbes-Украина": офис Зеленского обсуждает увольнение Буданова и Умерова
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. В офисе главы киевского режима Владимира Зеленского обсуждают возможное увольнение начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова* и министра обороны Рустема Умерова. Об этом говорится в Telegram-канале издания "Forbes-Украина".
"Дискуссии о возможном увольнении главы ГУР продолжаются как минимум месяц, говорят два депутата из оборонного комитета", - сказано в публикации.
Также отмечается, что натянутые отношения Буданова* с Ермаком и главкомом ВСУ Александром Сырским являются одной из причин возможного увольнения.
Отношения между Будановым* и Ермаком испортились весной 2024 года, хотя ранее Буданов рассматривался на пост главнокомандующего ВСУ. Когда этот пост был передан Сырскому, планировалось, что Буданову* расширят спектр полномочий.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. "Прямая угроза Зеленскому". Буданов* готовится стать президентом