https://1prime.ru/20241004/uvolneniya-851966734.html

СМИ: в офисе Зеленского обсуждают увольнение Буданова* и Умерова

СМИ: в офисе Зеленского обсуждают увольнение Буданова* и Умерова - 04.10.2024, ПРАЙМ

СМИ: в офисе Зеленского обсуждают увольнение Буданова* и Умерова

В офисе главы киевского режима Владимира Зеленского обсуждают возможное увольнение начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова* и министра обороны... | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T14:28+0300

2024-10-04T14:28+0300

2024-10-04T14:28+0300

политика

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. В офисе главы киевского режима Владимира Зеленского обсуждают возможное увольнение начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова* и министра обороны Рустема Умерова. Об этом говорится в Telegram-канале издания "Forbes-Украина"."Дискуссии о возможном увольнении главы ГУР продолжаются как минимум месяц, говорят два депутата из оборонного комитета", - сказано в публикации.Также отмечается, что натянутые отношения Буданова* с Ермаком и главкомом ВСУ Александром Сырским являются одной из причин возможного увольнения.Отношения между Будановым* и Ермаком испортились весной 2024 года, хотя ранее Буданов рассматривался на пост главнокомандующего ВСУ. Когда этот пост был передан Сырскому, планировалось, что Буданову* расширят спектр полномочий.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://1prime.ru/20240926/budanov-851791242.html

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украина, владимир зеленский