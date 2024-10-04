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СМИ: в офисе Зеленского обсуждают увольнение Буданова* и Умерова - 04.10.2024, ПРАЙМ
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СМИ: в офисе Зеленского обсуждают увольнение Буданова* и Умерова
СМИ: в офисе Зеленского обсуждают увольнение Буданова* и Умерова - 04.10.2024, ПРАЙМ
СМИ: в офисе Зеленского обсуждают увольнение Буданова* и Умерова
В офисе главы киевского режима Владимира Зеленского обсуждают возможное увольнение начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова* и министра обороны... | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T14:28+0300
2024-10-04T14:28+0300
политика
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. В офисе главы киевского режима Владимира Зеленского обсуждают возможное увольнение начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова* и министра обороны Рустема Умерова. Об этом говорится в Telegram-канале издания "Forbes-Украина"."Дискуссии о возможном увольнении главы ГУР продолжаются как минимум месяц, говорят два депутата из оборонного комитета", - сказано в публикации.Также отмечается, что натянутые отношения Буданова* с Ермаком и главкомом ВСУ Александром Сырским являются одной из причин возможного увольнения.Отношения между Будановым* и Ермаком испортились весной 2024 года, хотя ранее Буданов рассматривался на пост главнокомандующего ВСУ. Когда этот пост был передан Сырскому, планировалось, что Буданову* расширят спектр полномочий.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://1prime.ru/20240926/budanov-851791242.html
украина
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украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
14:28 04.10.2024
 
СМИ: в офисе Зеленского обсуждают увольнение Буданова* и Умерова

"Forbes-Украина": офис Зеленского обсуждает увольнение Буданова и Умерова

© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны УкраиныРуководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2024
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. В офисе главы киевского режима Владимира Зеленского обсуждают возможное увольнение начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова* и министра обороны Рустема Умерова. Об этом говорится в Telegram-канале издания "Forbes-Украина".
"Дискуссии о возможном увольнении главы ГУР продолжаются как минимум месяц, говорят два депутата из оборонного комитета", - сказано в публикации.
Также отмечается, что натянутые отношения Буданова* с Ермаком и главкомом ВСУ Александром Сырским являются одной из причин возможного увольнения.
Отношения между Будановым* и Ермаком испортились весной 2024 года, хотя ранее Буданов рассматривался на пост главнокомандующего ВСУ. Когда этот пост был передан Сырскому, планировалось, что Буданову* расширят спектр полномочий.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
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ПолитикаУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
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