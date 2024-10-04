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В РФ представили аналог "Оземпика" для лечения избыточного веса и диабета - 04.10.2024, ПРАЙМ
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В РФ представили аналог "Оземпика" для лечения избыточного веса и диабета
В РФ представили аналог "Оземпика" для лечения избыточного веса и диабета - 04.10.2024, ПРАЙМ
В РФ представили аналог "Оземпика" для лечения избыточного веса и диабета
Компания "Промомед" представила российский аналог "Оземпика" - препарат "Велгия", ориентированный на лечение избыточного веса, ожирения и сахарного диабета... | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T20:34+0300
2024-10-04T20:34+0300
россия
фармацевтика
лекарства
оземпик
диабет
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Компания "Промомед" представила российский аналог "Оземпика" - препарат "Велгия", ориентированный на лечение избыточного веса, ожирения и сахарного диабета второго типа, говорится в релизе компании. "Ведущая инновационная биофармацевтическая компания "Промомед", один из крупнейших российских фармпроизводителей, выводит на рынок отечественный препарат нового поколения для лечения избыточного веса и ожирения "Велгия" (МНН семаглутид)… "Велгия" продолжает линейку препаратов компании "Промомед", ориентированную на пациентов с метаболическими заболеваниями, такими как избыточная масса тела, ожирение и сахарный диабет 2 типа", - сказано в релизе. В компании отметили, что препарат не только снижает вес, а также корректирует метаболические нарушения, лежащие в основе формирования некоторых сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний - они входят в число основных причин смертности в России. А также улучшает когнитивные и репродуктивные благоприятное воздействие на эмоциональный фон, лечит апноэ, а также является профилактикой развития сахарного диабета 2 типа, деменции, старения сосудов и другое. Действующим веществом препарата является семаглутид. В ближайшее время ожидается вывод лекарственного средства в гражданский оборот, первые партии поступят в продажу уже в 4 квартале 2024 года. "Доступность инновационной терапии для пациентов, их здоровье, красота и счастливая жизнь - это миссия нашей Компании. Решение проблемы пандемии ожирения, снижение его бремени много лет является нашим приоритетом. Создание и выпуск препарата Велгия – логичный и естественный шаг развития линейки наших препаратов терапии избыточного веса, а работа в тесной связке с ведущими эндокринологами страны позволила нам сделать этот шаг максимально быстро. Наша цель - в кратчайшие сроки обеспечить каждого российского пациента инновационными, высокоэффективными и доступными препаратами", - прокомментировал генеральный директор ООО "Промомед ДМ" Илья Бардин-Денисов. В декабре прошлого года правительство России разрешило отечественным компаниям "Герофарм" и "Промомед" по 31 декабря 2024 года выпускать аналоги "Оземпика" без согласия зарубежного правообладателя. Росздравнадзор в конце марта 2023 года сообщал, что в ноябре 2022 года получил уведомление от Novo Nordisk, компании-производителя "Оземпика" (действующее вещество семаглутид), о планируемом прекращении поставок на территорию России. В конце июня "Герофарм" получил разрешение на клинические исследования аналога "Оземпика". В начале октября "Семавик" был зарегистрирован в России.
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россия, фармацевтика, лекарства, оземпик, диабет
РОССИЯ, Фармацевтика, лекарства, Оземпик, диабет
20:34 04.10.2024
 
В РФ представили аналог "Оземпика" для лечения избыточного веса и диабета

"Промомед": аналог "Оземпика" — "Велгия" поможет лечить избыточный вес и диабет

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВитрина аптеки в Москве
Витрина аптеки в Москве - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Компания "Промомед" представила российский аналог "Оземпика" - препарат "Велгия", ориентированный на лечение избыточного веса, ожирения и сахарного диабета второго типа, говорится в релизе компании.
"Ведущая инновационная биофармацевтическая компания "Промомед", один из крупнейших российских фармпроизводителей, выводит на рынок отечественный препарат нового поколения для лечения избыточного веса и ожирения "Велгия" (МНН семаглутид)… "Велгия" продолжает линейку препаратов компании "Промомед", ориентированную на пациентов с метаболическими заболеваниями, такими как избыточная масса тела, ожирение и сахарный диабет 2 типа", - сказано в релизе.
В компании отметили, что препарат не только снижает вес, а также корректирует метаболические нарушения, лежащие в основе формирования некоторых сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний - они входят в число основных причин смертности в России. А также улучшает когнитивные и репродуктивные благоприятное воздействие на эмоциональный фон, лечит апноэ, а также является профилактикой развития сахарного диабета 2 типа, деменции, старения сосудов и другое. Действующим веществом препарата является семаглутид.
В ближайшее время ожидается вывод лекарственного средства в гражданский оборот, первые партии поступят в продажу уже в 4 квартале 2024 года.
"Доступность инновационной терапии для пациентов, их здоровье, красота и счастливая жизнь - это миссия нашей Компании. Решение проблемы пандемии ожирения, снижение его бремени много лет является нашим приоритетом. Создание и выпуск препарата Велгия – логичный и естественный шаг развития линейки наших препаратов терапии избыточного веса, а работа в тесной связке с ведущими эндокринологами страны позволила нам сделать этот шаг максимально быстро. Наша цель - в кратчайшие сроки обеспечить каждого российского пациента инновационными, высокоэффективными и доступными препаратами", - прокомментировал генеральный директор ООО "Промомед ДМ" Илья Бардин-Денисов.
В декабре прошлого года правительство России разрешило отечественным компаниям "Герофарм" и "Промомед" по 31 декабря 2024 года выпускать аналоги "Оземпика" без согласия зарубежного правообладателя.
Росздравнадзор в конце марта 2023 года сообщал, что в ноябре 2022 года получил уведомление от Novo Nordisk, компании-производителя "Оземпика" (действующее вещество семаглутид), о планируемом прекращении поставок на территорию России. В конце июня "Герофарм" получил разрешение на клинические исследования аналога "Оземпика". В начале октября "Семавик" был зарегистрирован в России.
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