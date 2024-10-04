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В Роскачестве раскрыли, какую альтернативу просекко создали виноделы из РФ - 04.10.2024, ПРАЙМ
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В Роскачестве раскрыли, какую альтернативу просекко создали виноделы из РФ
В Роскачестве раскрыли, какую альтернативу просекко создали виноделы из РФ - 04.10.2024, ПРАЙМ
В Роскачестве раскрыли, какую альтернативу просекко создали виноделы из РФ
Повышение пошлин на импортные вина из недружественных стран может привести к удорожанию просекко, однако российским виноделам удалось предложить достойную... | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T05:38+0300
2024-10-04T05:38+0300
виноделие
винодельческая продукция
импорт вин
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Повышение пошлин на импортные вина из недружественных стран может привести к удорожанию просекко, однако российским виноделам удалось предложить достойную альтернативу, порой превосходящую оригинал, сообщили РИА Новости в Роскачестве. Правительство России в прошлом году повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр. Первоначально мера действовала с 1 августа до конца 2023 года, а затем ее продлили на весь 2024 год. А в начале августа этого года правительство повысило пошлины до 25%, но не менее 2 долларов за литр. Импортеры заявляли о возможном удорожании зарубежной продукции, а представители ресторанного бизнеса - о том, что отечественного вина не хватает для удовлетворения спроса заведений. В Роскачестве отметили, что итальянское игристое вино просекко изготавливают из винограда сорта Глера. "Сейчас его в России - около 150 га молодых посадок, но это не значит, что любители игристых вин останутся без своего любимого стиля - легкого с фруктовым вкусом", - рассказали в ведомстве. В организации добавили, что в России вина такого стиля делают и из других сортов винограда. Похожие по стилистике вина получаются из нейтрального сорта Бианка, которого в России насчитывается более 2,3 тысячи гектаров, отметила директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Латышева. "Огромную роль в создании игристого вина массового спроса играет мастерство винодела и качество самого исходного сырья - винограда. На многих крупных российских предприятиях в работе со стилистикой вина помогали итальянские энологи, и сейчас в слепых дегустациях российские игристые, как правило, опережают базовые итальянские, которые стоят уже более 1000 рублей за бутылку", - сказала она. В сообщении также отметили, что аналогичная ситуация и с вином Верде. "В массовых винах на первом плане не столько сорт или регион производства, сколько технология, которая дает вино с невысоким алкоголем, как правило полусухое и с небольшой газацией. Российские виноделы также достаточно успешно осваивают этот стиль, для которого подходят селекционные сорта винограда", - добавила Латышева. Помимо создания альтернатив конкретным импортным напиткам, отечественные производители вина разрабатывают новые вариации и стили, изучая различные сорта винограда. "Наши виноградари и виноделы активно экспериментируют с самым широким набором международных сортов, в том числе в соответствии с тенденциями потепления климата. В регионах с жарким, засушливым климатом сейчас высаживают, например, такие сорта как Таннат, Кариньян, Ассиртико, получая вина хорошего качества. Всего в России сейчас ведется работа по созданию большой коллекции из более чем 500 сортов винограда", - говорится в сообщении.
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виноделие, винодельческая продукция, импорт вин
виноделие, винодельческая продукция, импорт вин
05:38 04.10.2024
 
В Роскачестве раскрыли, какую альтернативу просекко создали виноделы из РФ

Роскачество: российские виноделы создали достойную замену просекко

© РИА Новости . Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВинодельческое хозяйство "UPPA Winery" в Крыму
Винодельческое хозяйство UPPA Winery в Крыму - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Повышение пошлин на импортные вина из недружественных стран может привести к удорожанию просекко, однако российским виноделам удалось предложить достойную альтернативу, порой превосходящую оригинал, сообщили РИА Новости в Роскачестве.
Правительство России в прошлом году повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр. Первоначально мера действовала с 1 августа до конца 2023 года, а затем ее продлили на весь 2024 год. А в начале августа этого года правительство повысило пошлины до 25%, но не менее 2 долларов за литр. Импортеры заявляли о возможном удорожании зарубежной продукции, а представители ресторанного бизнеса - о том, что отечественного вина не хватает для удовлетворения спроса заведений.
В Роскачестве отметили, что итальянское игристое вино просекко изготавливают из винограда сорта Глера. "Сейчас его в России - около 150 га молодых посадок, но это не значит, что любители игристых вин останутся без своего любимого стиля - легкого с фруктовым вкусом", - рассказали в ведомстве. В организации добавили, что в России вина такого стиля делают и из других сортов винограда.
Похожие по стилистике вина получаются из нейтрального сорта Бианка, которого в России насчитывается более 2,3 тысячи гектаров, отметила директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Латышева.
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"Огромную роль в создании игристого вина массового спроса играет мастерство винодела и качество самого исходного сырья - винограда. На многих крупных российских предприятиях в работе со стилистикой вина помогали итальянские энологи, и сейчас в слепых дегустациях российские игристые, как правило, опережают базовые итальянские, которые стоят уже более 1000 рублей за бутылку", - сказала она.
В сообщении также отметили, что аналогичная ситуация и с вином Верде. "В массовых винах на первом плане не столько сорт или регион производства, сколько технология, которая дает вино с невысоким алкоголем, как правило полусухое и с небольшой газацией. Российские виноделы также достаточно успешно осваивают этот стиль, для которого подходят селекционные сорта винограда", - добавила Латышева.
Помимо создания альтернатив конкретным импортным напиткам, отечественные производители вина разрабатывают новые вариации и стили, изучая различные сорта винограда. "Наши виноградари и виноделы активно экспериментируют с самым широким набором международных сортов, в том числе в соответствии с тенденциями потепления климата. В регионах с жарким, засушливым климатом сейчас высаживают, например, такие сорта как Таннат, Кариньян, Ассиртико, получая вина хорошего качества. Всего в России сейчас ведется работа по созданию большой коллекции из более чем 500 сортов винограда", - говорится в сообщении.
 
виноделиевинодельческая продукцияимпорт вин
 
 
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