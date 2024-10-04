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В России выросла средняя максимальная ставка по вкладам крупнейших банков

В России выросла средняя максимальная ставка по вкладам крупнейших банков - 04.10.2024, ПРАЙМ

В России выросла средняя максимальная ставка по вкладам крупнейших банков

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады сентября выросла на... | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T17:06+0300

2024-10-04T17:06+0300

2024-10-04T17:06+0300

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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады сентября выросла на 0,72 процентного пункта и достигла 18,71% годовых, следует из материалов Банка России. Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован в первой декаде марта 2022 года - 20,51%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%). Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, Росбанк, "Московский кредитный банк", Т-банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.

https://1prime.ru/20241003/vklady-851950298.html

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