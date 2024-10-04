https://1prime.ru/20241004/vosstanovlenie-851967731.html

В Белоруссии сделали неожиданное заявление о восстановлении Украины

В Белоруссии сделали неожиданное заявление о восстановлении Украины - 04.10.2024, ПРАЙМ

В Белоруссии сделали неожиданное заявление о восстановлении Украины

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна будет готова оказать Украине поддержку в восстановлении после окончания конфликта. | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T14:58+0300

2024-10-04T14:58+0300

2024-10-04T14:58+0300

политика

белоруссия

александр лукашенко

владимир зеленский

украина

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МИНСК, 4 окт - ПРАЙМ. Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна будет готова оказать Украине поддержку в восстановлении после окончания конфликта. Лукашенко отметил, что каждый раз, когда у Киева возникает потребность в помощи, глава киевского режима Владимир Зеленский направляется в США, а не в Белоруссию или Россию. Белорусский президент также заявил об ошибочности мнения, что Вашингтон поможет восстанавливать разрушенные украинские города."Власть поменяется - скажут: "Володя, ты кто такой?" - подчеркнул Лукашенко.Он считает, что американское правительство вскоре будет полностью озабочено своими внутренними проблемами и откажется от помощи украинскому союзнику. Именно поэтому белорусский лидер призвал Киев задуматься о том, кто действительно встанет на его сторону.Президент Белоруссии также добавил, что Минск поддержит украинцев, если Польша попробует захватить часть западных территорий Украины. "Если только поляки влезут в Украину и попытаются запад оттяпать, мы будем украинцев поддерживать. Потому что мы понимаем, что следующие будем мы", - резюмировал белорусский лидер.

https://1prime.ru/20241004/uvolneniya-851966734.html

белоруссия

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белоруссия, александр лукашенко, владимир зеленский, украина