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В Белоруссии сделали неожиданное заявление о восстановлении Украины - 04.10.2024, ПРАЙМ
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В Белоруссии сделали неожиданное заявление о восстановлении Украины
В Белоруссии сделали неожиданное заявление о восстановлении Украины - 04.10.2024, ПРАЙМ
В Белоруссии сделали неожиданное заявление о восстановлении Украины
Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна будет готова оказать Украине поддержку в восстановлении после окончания конфликта. | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T14:58+0300
2024-10-04T14:58+0300
политика
белоруссия
александр лукашенко
владимир зеленский
украина
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МИНСК, 4 окт - ПРАЙМ. Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна будет готова оказать Украине поддержку в восстановлении после окончания конфликта. Лукашенко отметил, что каждый раз, когда у Киева возникает потребность в помощи, глава киевского режима Владимир Зеленский направляется в США, а не в Белоруссию или Россию. Белорусский президент также заявил об ошибочности мнения, что Вашингтон поможет восстанавливать разрушенные украинские города."Власть поменяется - скажут: "Володя, ты кто такой?" - подчеркнул Лукашенко.Он считает, что американское правительство вскоре будет полностью озабочено своими внутренними проблемами и откажется от помощи украинскому союзнику. Именно поэтому белорусский лидер призвал Киев задуматься о том, кто действительно встанет на его сторону.Президент Белоруссии также добавил, что Минск поддержит украинцев, если Польша попробует захватить часть западных территорий Украины. "Если только поляки влезут в Украину и попытаются запад оттяпать, мы будем украинцев поддерживать. Потому что мы понимаем, что следующие будем мы", - резюмировал белорусский лидер.
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белоруссия, александр лукашенко, владимир зеленский, украина
Политика, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский, УКРАИНА
14:58 04.10.2024
 
В Белоруссии сделали неожиданное заявление о восстановлении Украины

Лукашенко: Минск готов помочь Киеву в восстановлении после конфликта

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МИНСК, 4 окт - ПРАЙМ. Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна будет готова оказать Украине поддержку в восстановлении после окончания конфликта.
Лукашенко отметил, что каждый раз, когда у Киева возникает потребность в помощи, глава киевского режима Владимир Зеленский направляется в США, а не в Белоруссию или Россию. Белорусский президент также заявил об ошибочности мнения, что Вашингтон поможет восстанавливать разрушенные украинские города.
"Власть поменяется - скажут: "Володя, ты кто такой?" - подчеркнул Лукашенко.
Он считает, что американское правительство вскоре будет полностью озабочено своими внутренними проблемами и откажется от помощи украинскому союзнику. Именно поэтому белорусский лидер призвал Киев задуматься о том, кто действительно встанет на его сторону.
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2024
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Президент Белоруссии также добавил, что Минск поддержит украинцев, если Польша попробует захватить часть западных территорий Украины. "Если только поляки влезут в Украину и попытаются запад оттяпать, мы будем украинцев поддерживать. Потому что мы понимаем, что следующие будем мы", - резюмировал белорусский лидер.
 
ПолитикаБЕЛОРУССИЯАлександр ЛукашенкоВладимир ЗеленскийУКРАИНА
 
 
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