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В ФРГ призвали не развязывать торговую войну с Китаем - 04.10.2024, ПРАЙМ
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В ФРГ призвали не развязывать торговую войну с Китаем
В ФРГ призвали не развязывать торговую войну с Китаем - 04.10.2024, ПРАЙМ
В ФРГ призвали не развязывать торговую войну с Китаем
Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер призвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен остановить развязывание торговой войны с Китаем. | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T13:41+0300
2024-10-04T13:43+0300
экономика
китай
германия
ес
ввозные пошлины
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер призвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен остановить развязывание торговой войны с Китаем. "Европейская комиссия Урсулы фон дер Ляйен не должна развязывать торговую войну с Китаем несмотря на голосование за возможные штрафные пошлины. Я призываю Фридриха Мерца (главу партии ХДС - ред.) объяснить своей коллеге по партии, что стоит на кону", - подчеркнул министр в соцсети Х. Ранее стало известно, что европейские страны одобрили пошлины на китайские электромобили. В ЕК уточнили, что до 30 октября Брюссель и Пекин будут продолжать поиск иного пути разрешения ситуации.
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китай
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китай, германия, ес, ввозные пошлины
Экономика, КИТАЙ, ГЕРМАНИЯ, ЕС, ввозные пошлины
13:41 04.10.2024 (обновлено: 13:43 04.10.2024)
 
В ФРГ призвали не развязывать торговую войну с Китаем

Министр финансов ФРГ призвал главу Еврокомиссии не развязывать торговую войну с КНР

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОткрытие первого международного центра китайских автомобилей "Москва-Тянья"
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер призвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен остановить развязывание торговой войны с Китаем.
"Европейская комиссия Урсулы фон дер Ляйен не должна развязывать торговую войну с Китаем несмотря на голосование за возможные штрафные пошлины. Я призываю Фридриха Мерца (главу партии ХДС - ред.) объяснить своей коллеге по партии, что стоит на кону", - подчеркнул министр в соцсети Х.
Ранее стало известно, что европейские страны одобрили пошлины на китайские электромобили. В ЕК уточнили, что до 30 октября Брюссель и Пекин будут продолжать поиск иного пути разрешения ситуации.
Tesla Model Y - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2024
Евросоюз одобрил пошлины на электромобили из Китая
12:53
 
ЭкономикаКИТАЙГЕРМАНИЯЕСввозные пошлины
 
 
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