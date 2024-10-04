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В ФРГ призвали не развязывать торговую войну с Китаем

В ФРГ призвали не развязывать торговую войну с Китаем - 04.10.2024, ПРАЙМ

В ФРГ призвали не развязывать торговую войну с Китаем

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер призвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен остановить развязывание торговой войны с Китаем. | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T13:41+0300

2024-10-04T13:41+0300

2024-10-04T13:43+0300

экономика

китай

германия

ес

ввозные пошлины

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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер призвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен остановить развязывание торговой войны с Китаем. "Европейская комиссия Урсулы фон дер Ляйен не должна развязывать торговую войну с Китаем несмотря на голосование за возможные штрафные пошлины. Я призываю Фридриха Мерца (главу партии ХДС - ред.) объяснить своей коллеге по партии, что стоит на кону", - подчеркнул министр в соцсети Х. Ранее стало известно, что европейские страны одобрили пошлины на китайские электромобили. В ЕК уточнили, что до 30 октября Брюссель и Пекин будут продолжать поиск иного пути разрешения ситуации.

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китай

германия

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китай, германия, ес, ввозные пошлины