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СМИ: ВТБ повысил ставки по сберсчету и "ВТБ-Вкладу" в рублях и юанях
СМИ: ВТБ повысил ставки по сберсчету и "ВТБ-Вкладу" в рублях и юанях - 04.10.2024, ПРАЙМ
СМИ: ВТБ повысил ставки по сберсчету и "ВТБ-Вкладу" в рублях и юанях
ВТБ с 4 октября повысил ставки по краткосрочным депозитам в рублях на 21% годовых, по депозитам в юанях - на 8%, базовая ставка по накопительному счету выросла... | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T09:45+0300
2024-10-04T09:45+0300
2024-10-04T10:00+0300
экономика
втб
ставки по вкладам
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. ВТБ с 4 октября повысил ставки по краткосрочным депозитам в рублях на 21% годовых, по депозитам в юанях - на 8%, базовая ставка по накопительному счету выросла до 18%, сообщает издание "РБК Инвестиции".Так, максимальная ставка по "ВТБ-Вкладу" при размещении новых денежных средств для новых клиентов составит 19,6% на три месяца и 21% на шесть месяцев. При этом доходность по вкладам для текущих клиентов банка выросла до 20% годовых.В банке отметили, что минимальная сумма депозита составляет 10 тысяч рублей при онлайн-открытии вклада и 50 тысяч рублей при посещении офиса.Базовая ставка по накопительному счету при этом выросла на 3 п.п. на ежедневный остаток и на 4 п.п. на минимальный остаток для всех сегментов. Максимальная базовая ставка, таким образом, составит 18 п.п., приветственная ставка останется на уровне 20% годовых.Помимо этого, банк увеличил максимальную ставку для клиентов, желающих разместить средства в юанях, до 8% годовых. Такая ставка доступна при размещении средств на срок 12 месяцев с выплатой процентов в конце срока.
https://1prime.ru/20241002/vtb-851907441.html
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втб, ставки по вкладам
Экономика, ВТБ, ставки по вкладам
СМИ: ВТБ повысил ставки по сберсчету и "ВТБ-Вкладу" в рублях и юанях
"РБК": ВТБ повысил ставки по сберсчету и "ВТБ-Вкладу" в рублях для всех клиентов
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ.
ВТБ с 4 октября повысил ставки по краткосрочным депозитам в рублях на 21% годовых, по депозитам в юанях - на 8%, базовая ставка по накопительному счету выросла до 18%, сообщает издание "РБК Инвестиции
".
Так, максимальная ставка по "ВТБ-Вкладу" при размещении новых денежных средств для новых клиентов составит 19,6% на три месяца и 21% на шесть месяцев. При этом доходность по вкладам для текущих клиентов банка выросла до 20% годовых.
В банке отметили, что минимальная сумма депозита составляет 10 тысяч рублей при онлайн-открытии вклада и 50 тысяч рублей при посещении офиса.
Базовая ставка по накопительному счету при этом выросла на 3 п.п. на ежедневный остаток и на 4 п.п. на минимальный остаток для всех сегментов. Максимальная базовая ставка, таким образом, составит 18 п.п., приветственная ставка останется на уровне 20% годовых.
РБК: ВТБ запретил гражданам оформлять более одной кредитной карты
Помимо этого, банк увеличил максимальную ставку для клиентов, желающих разместить средства в юанях, до 8% годовых. Такая ставка доступна при размещении средств на срок 12 месяцев с выплатой процентов в конце срока.