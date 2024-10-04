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В Турции могут пройти досрочные выборы президента, пишут СМИ
В Турции могут пройти досрочные выборы президента, пишут СМИ - 04.10.2024, ПРАЙМ
В Турции могут пройти досрочные выборы президента, пишут СМИ
В Турции могут пройти досрочные выборы президента до 2028 года, при этом действующий турецкий глава Тайип Эрдоган может вновь стать сильнейшим кандидатом,... | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T08:22+0300
2024-10-04T08:22+0300
2024-10-04T08:25+0300
политика
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АНКАРА, 4 окт - ПРАЙМ. В Турции могут пройти досрочные выборы президента до 2028 года, при этом действующий турецкий глава Тайип Эрдоган может вновь стать сильнейшим кандидатом, сообщает издание Hürriyet. "Я ожидаю, что досрочные выборы состоятся. Однако решение о досрочных выборах может быть принято за 6 месяцев или 1 год до 2028 года. CHP (крупнейшая оппозиционная Народно-республиканская партия) Турции начала терять голоса из-за своего кандидата в президенты и внутренних конфликтов", - сообщил близкий к правительственным кругам колумнист газеты Абдулькадир Сельви. Он также подчеркнул, что Эрдоган может вновь стать сильнейшим кандидатом из-за угрозы региональной войны и восстановления экономики.На прошлой неделе президент Эрдоган отверг заявления оппозиции о досрочных президентских выборах в стране, подчеркнув, что следующий электоральный цикл в стране состоится через 3,5 года.
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турция, реджеп тайип эрдоган
Политика, ТУРЦИЯ, Реджеп Тайип Эрдоган
В Турции могут пройти досрочные выборы президента, пишут СМИ
Hürriyet: досрочные выборы президента могут пройти в Турции за год-полгода до 2028 года
АНКАРА, 4 окт - ПРАЙМ. В Турции могут пройти досрочные выборы президента до 2028 года, при этом действующий турецкий глава Тайип Эрдоган может вновь стать сильнейшим кандидатом, сообщает издание Hürriyet.
"Я ожидаю, что досрочные выборы состоятся. Однако решение о досрочных выборах может быть принято за 6 месяцев или 1 год до 2028 года. CHP (крупнейшая оппозиционная Народно-республиканская партия) Турции начала терять голоса из-за своего кандидата в президенты и внутренних конфликтов", - сообщил близкий к правительственным кругам колумнист газеты Абдулькадир Сельви. Он также подчеркнул, что Эрдоган может вновь стать сильнейшим кандидатом из-за угрозы региональной войны и восстановления экономики.
На прошлой неделе президент Эрдоган отверг заявления оппозиции о досрочных президентских выборах в стране, подчеркнув, что следующий электоральный цикл в стране состоится через 3,5 года.
Турция выдала России гражданку, похитившую более 150 миллионов рублей