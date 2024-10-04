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Взрывное устройство сработало в салоне авто сотрудника Запорожской АЭС
Взрывное устройство сработало в салоне авто сотрудника Запорожской АЭС - 04.10.2024, ПРАЙМ
Взрывное устройство сработало в салоне авто сотрудника Запорожской АЭС
В салоне автомобиля работника Запорожской атомной электростанции сработало взрывное устройство, в результате которого мужчина погиб. Об этом агентству РИА... | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T11:12+0300
2024-10-04T11:12+0300
2024-10-04T11:12+0300
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. В салоне автомобиля работника Запорожской атомной электростанции сработало взрывное устройство, в результате которого мужчина погиб. Об этом агентству РИА Новости заявили в пресс-службе СК России."По версии следствия, 4 октября 2024 года под транспортное средство начальника группы пропусков службы безопасности управления обеспечения безопасности Запорожской АЭС, припаркованное у дома на бульваре Каштанова в городе Энергодаре, было заложено самодельное взрывное устройство. Когда мужчина сел в салон автомобиля, оно сработало", - сказано в заявлении ведомства.В СК также отметили, что пострадавший скончался в больнице от полученных травм. Следователи открыли уголовное дело по факту убийства и проводят расследование, включая проведение оперативно-розыскных мероприятий и судебно-медицинской экспертизы изъятых предметов. Также осуществляется опрос свидетелей и очевидцев происшествия.
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Происшествия, РОССИЯ, СК РФ, Запорожская АЭС
Взрывное устройство сработало в салоне авто сотрудника Запорожской АЭС
СК: взрывное устройство сработало в салоне авто сотрудника Запорожской АЭС
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. В салоне автомобиля работника Запорожской атомной электростанции сработало взрывное устройство, в результате которого мужчина погиб. Об этом агентству РИА Новости заявили в пресс-службе СК России.
"По версии следствия, 4 октября 2024 года под транспортное средство начальника группы пропусков службы безопасности управления обеспечения безопасности Запорожской АЭС, припаркованное у дома на бульваре Каштанова в городе Энергодаре, было заложено самодельное взрывное устройство. Когда мужчина сел в салон автомобиля, оно сработало", - сказано в заявлении ведомства.
В СК также отметили, что пострадавший скончался в больнице от полученных травм. Следователи открыли уголовное дело по факту убийства и проводят расследование, включая проведение оперативно-розыскных мероприятий и судебно-медицинской экспертизы изъятых предметов. Также осуществляется опрос свидетелей и очевидцев происшествия.
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