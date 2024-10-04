https://1prime.ru/20241004/vzryv-851960497.html

Взрывное устройство сработало в салоне авто сотрудника Запорожской АЭС

Взрывное устройство сработало в салоне авто сотрудника Запорожской АЭС - 04.10.2024, ПРАЙМ

Взрывное устройство сработало в салоне авто сотрудника Запорожской АЭС

В салоне автомобиля работника Запорожской атомной электростанции сработало взрывное устройство, в результате которого мужчина погиб. Об этом агентству РИА... | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T11:12+0300

2024-10-04T11:12+0300

2024-10-04T11:12+0300

происшествия

россия

ск рф

запорожская аэс

https://cdnn.1prime.ru/img/83176/98/831769816_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_428d1dc5dfb47bcc5396ec029898915c.jpg

МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. В салоне автомобиля работника Запорожской атомной электростанции сработало взрывное устройство, в результате которого мужчина погиб. Об этом агентству РИА Новости заявили в пресс-службе СК России."По версии следствия, 4 октября 2024 года под транспортное средство начальника группы пропусков службы безопасности управления обеспечения безопасности Запорожской АЭС, припаркованное у дома на бульваре Каштанова в городе Энергодаре, было заложено самодельное взрывное устройство. Когда мужчина сел в салон автомобиля, оно сработало", - сказано в заявлении ведомства.В СК также отметили, что пострадавший скончался в больнице от полученных травм. Следователи открыли уголовное дело по факту убийства и проводят расследование, включая проведение оперативно-розыскных мероприятий и судебно-медицинской экспертизы изъятых предметов. Также осуществляется опрос свидетелей и очевидцев происшествия.

https://1prime.ru/20240906/zaporozhskaya-aes-851392693.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ск рф, запорожская аэс