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"Яндекс" запустил тестирование роверов на Крайнем Севере

"Яндекс" запустил тестирование роверов на Крайнем Севере - 04.10.2024, ПРАЙМ

"Яндекс" запустил тестирование роверов на Крайнем Севере

"Яндекс" запустил тестирование своих роботов-доставщиков (роверов) на Крайнем Севере, в Новом Уренгое, чтобы научить их передвигаться по сугробам, слякоти,... | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T12:24+0300

2024-10-04T12:24+0300

2024-10-04T12:24+0300

россия

яндекс

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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. "Яндекс" запустил тестирование своих роботов-доставщиков (роверов) на Крайнем Севере, в Новом Уренгое, чтобы научить их передвигаться по сугробам, слякоти, гололеду - эти испытания нужны для улучшения текущей версии роботов-курьеров, пока они не будут доставлять заказы, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Яндекса". "Яндекс" провел ряд технологических улучшений роботов-доставщиков, чтобы они могли лучше передвигаться в зимних условиях: преодолевать сугробы, слякоть и гололед. Компания начала тестирование обновлений робокурьеров на Крайнем Севере, в Новом Уренгое - одном из самых снежных городов России. ... Результаты тестирования лягут в основу улучшений текущей версии робокурьеров и будут использованы при разработке новых поколений. Доставлять заказы в рамках испытаний роботы не будут", - сообщили в пресс-службе. Компания уже внедрила ряд улучшений роверов, которые помогают им лучше передвигаться в условиях зимы. Они также научились выявлять неровности на своем пути и объезжать участки с труднопроходимым рельефом. Также роботы различают более гладкие и рыхлые участки при различных условиях освещения. В дальнейшем "Яндекс" планирует экспериментировать с улучшением ПО - например, испытывать алгоритм определения пробуксовки. В планах также улучшение шин, то есть тестирование разных вариантов резины и рисунков протектора. Это необходимо для того, чтобы сократить количество ситуаций, когда роботам может потребоваться помощь оператора. "Для проведения экспериментов компания выбрала Новый Уренгой, основываясь на исследовании "Яндекс Погоды". В среднем устойчивый снежный покров в городе формируется уже на первой неделе октября, а глубина снега на конец месяца достигает 12 сантиметров (в зимнее время может превышать 100-120 сантиметров). При этом количество снежных дней в Новом Уренгое в среднем более 200 в год", - рассказали в "Яндексе".

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россия, яндекс, технологии