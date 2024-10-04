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В Румынии переводчица подверглась угрозам из-за русского языка
В Румынии переводчица подверглась угрозам из-за русского языка - 04.10.2024, ПРАЙМ
В Румынии переводчица подверглась угрозам из-за русского языка
Переводчица из России подверглась угрозам со стороны румынского гражданина из-за русского языка, рассказали в RT. | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T08:05+0300
2024-10-04T08:05+0300
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Переводчица из России подверглась угрозам со стороны румынского гражданина из-за русского языка, рассказали в RT."Крупный, накачанный мужчина сзади нас громко и со злостью закричал, что здесь, на румынской земле, нельзя говорить по-русски", — передает слова пострадавшей издание. Светлана также добавила, что боялась нападения со стороны местного жителя.RT сообщает, что девушка пришла в американское посольство с одной из своих клиенток из Украины с целью получения визы. В ходе своего ожидания девушки разговаривали на русском языке.
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русский язык, румыния
В Румынии переводчица подверглась угрозам из-за русского языка
RT: житель Румынии накинулся на переводчицу в посольстве США из-за русской речи
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ.
Переводчица из России подверглась угрозам со стороны румынского гражданина из-за русского языка, рассказали в RT
.
"Крупный, накачанный мужчина сзади нас громко и со злостью закричал, что здесь, на румынской земле, нельзя говорить по-русски", — передает слова пострадавшей издание. Светлана также добавила, что боялась нападения со стороны местного жителя.
RT сообщает, что девушка пришла в американское посольство с одной из своих клиенток из Украины с целью получения визы. В ходе своего ожидания девушки разговаривали на русском языке.
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