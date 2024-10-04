https://1prime.ru/20241004/yazyk-851956363.html

В Румынии переводчица подверглась угрозам из-за русского языка

В Румынии переводчица подверглась угрозам из-за русского языка - 04.10.2024, ПРАЙМ

В Румынии переводчица подверглась угрозам из-за русского языка

Переводчица из России подверглась угрозам со стороны румынского гражданина из-за русского языка, рассказали в RT. | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T08:05+0300

2024-10-04T08:05+0300

2024-10-04T08:05+0300

русский язык

румыния

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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Переводчица из России подверглась угрозам со стороны румынского гражданина из-за русского языка, рассказали в RT."Крупный, накачанный мужчина сзади нас громко и со злостью закричал, что здесь, на румынской земле, нельзя говорить по-русски", — передает слова пострадавшей издание. Светлана также добавила, что боялась нападения со стороны местного жителя.RT сообщает, что девушка пришла в американское посольство с одной из своих клиенток из Украины с целью получения визы. В ходе своего ожидания девушки разговаривали на русском языке.

https://1prime.ru/20240907/yazyk-851407377.html

румыния

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русский язык, румыния