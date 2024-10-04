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"Безумный пес". В Финляндии предрекли ЕС жуткое будущее из-за Зеленского
"Безумный пес". В Финляндии предрекли ЕС жуткое будущее из-за Зеленского - 04.10.2024, ПРАЙМ
"Безумный пес". В Финляндии предрекли ЕС жуткое будущее из-за Зеленского
Глава киевского режима Владимир Зеленский - "безумный пес", действия которого приведут к уничтожению Европы. Таким мнением в социальной сети Х поделился... | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T12:04+0300
2024-10-04T12:04+0300
2024-10-04T12:04+0300
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский - "безумный пес", действия которого приведут к уничтожению Европы. Таким мнением в социальной сети Х поделился профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен."Он – безумный пес, которого нужно взять под контроль до того, как он уничтожит Европу", — отметил он в соцсети.Ранее Зеленский посетил США, где встретился с президентом Джо Байденом и представил ему свой "план победы". Зеленский заявил, что план включает мощные меры, направленные на прекращение войны с Россией дипломатическим путем.Пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, отметил, что Москва хорошо знает, что киевский режим стремится достичь своих целей и подчеркнул, что Россия не может односторонне согласиться на прекращение огня без мер, которые были бы приемлемы для нее.
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украина, финляндия, ес, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, ФИНЛЯНДИЯ, ЕС, Владимир Зеленский
"Безумный пес". В Финляндии предрекли ЕС жуткое будущее из-за Зеленского
Профессор Малинен назвал Зеленского безумным псом, способным уничтожить Европу
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ.
Глава киевского режима Владимир Зеленский - "безумный пес", действия которого приведут к уничтожению Европы. Таким мнением в социальной сети Х поделился
профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен.
"Он – безумный пес, которого нужно взять под контроль до того, как он уничтожит Европу", — отметил он в соцсети.
Ранее Зеленский посетил США, где встретился с президентом Джо Байденом и представил ему свой "план победы". Зеленский заявил, что план включает мощные меры, направленные на прекращение войны с Россией дипломатическим путем.
Пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, отметил, что Москва хорошо знает, что киевский режим стремится достичь своих целей и подчеркнул, что Россия не может односторонне согласиться на прекращение огня без мер, которые были бы приемлемы для нее.
"Скорее заканчивать". Запад не устроил план Зеленского по Украине