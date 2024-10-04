https://1prime.ru/20241004/zelenskiy-851962539.html

"Безумный пес". В Финляндии предрекли ЕС жуткое будущее из-за Зеленского

"Безумный пес". В Финляндии предрекли ЕС жуткое будущее из-за Зеленского - 04.10.2024, ПРАЙМ

"Безумный пес". В Финляндии предрекли ЕС жуткое будущее из-за Зеленского

Глава киевского режима Владимир Зеленский - "безумный пес", действия которого приведут к уничтожению Европы. Таким мнением в социальной сети Х поделился... | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T12:04+0300

2024-10-04T12:04+0300

2024-10-04T12:04+0300

политика

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владимир зеленский

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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский - "безумный пес", действия которого приведут к уничтожению Европы. Таким мнением в социальной сети Х поделился профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен."Он – безумный пес, которого нужно взять под контроль до того, как он уничтожит Европу", — отметил он в соцсети.Ранее Зеленский посетил США, где встретился с президентом Джо Байденом и представил ему свой "план победы". Зеленский заявил, что план включает мощные меры, направленные на прекращение войны с Россией дипломатическим путем.Пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, отметил, что Москва хорошо знает, что киевский режим стремится достичь своих целей и подчеркнул, что Россия не может односторонне согласиться на прекращение огня без мер, которые были бы приемлемы для нее.

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украина, финляндия, ес, владимир зеленский