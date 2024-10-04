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"Авито" назвали регион с самой дорогой землей для частного строительства - 04.10.2024, ПРАЙМ
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"Авито" назвали регион с самой дорогой землей для частного строительства
"Авито" назвали регион с самой дорогой землей для частного строительства - 04.10.2024, ПРАЙМ
"Авито" назвали регион с самой дорогой землей для частного строительства
Дагестан стал лидером среди регионов России по стоимости земли под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), поделились в пресс-службе "Авито Недвижимости". | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T06:25+0300
2024-10-04T06:25+0300
авито
ижс
строительство
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Дагестан стал лидером среди регионов России по стоимости земли под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), поделились в пресс-службе "Авито Недвижимости". "Самая высокая стоимость зафиксирована в Дагестане (552 тысячи рублей), Краснодарском крае (551 тысяча рублей), Крыму (421 тысяча рублей), Ростовской области (371 тысяча рублей) и Ставропольском крае (369 тысяч рублей)", - подчеркнули в компании, добавив, что средняя стоимость земли под ИЖС по России составляется 221 тысячу рублей за "сотку". Приобрести территорию под садовое некоммерческое товарищество и дачное некоммерческое партнерство можно дешевле - в среднем по России за 141 тысячу рублей.Цена "сотки" в Московской и Ленинградской областях при этом составили 308 тысяч и 214 тысяч рублей соответственно.
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авито, ижс, строительство
Авито, ИЖС, строительство
06:25 04.10.2024
 
"Авито" назвали регион с самой дорогой землей для частного строительства

"Авито": самая дорогая земля под строительство частных домов в Дагестане

© РИА Новости . Мария Плотникова | Перейти в медиабанкЧастный дом
Частный дом - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости . Мария Плотникова
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Дагестан стал лидером среди регионов России по стоимости земли под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), поделились в пресс-службе "Авито Недвижимости".
"Самая высокая стоимость зафиксирована в Дагестане (552 тысячи рублей), Краснодарском крае (551 тысяча рублей), Крыму (421 тысяча рублей), Ростовской области (371 тысяча рублей) и Ставропольском крае (369 тысяч рублей)", - подчеркнули в компании, добавив, что средняя стоимость земли под ИЖС по России составляется 221 тысячу рублей за "сотку". Приобрести территорию под садовое некоммерческое товарищество и дачное некоммерческое партнерство можно дешевле - в среднем по России за 141 тысячу рублей.
Цена "сотки" в Московской и Ленинградской областях при этом составили 308 тысяч и 214 тысяч рублей соответственно.
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