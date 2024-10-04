https://1prime.ru/20241004/zoloto-852001696.html

Стоимость золота снижается на двух факторах

Стоимость золота снижается на двух факторах - 04.10.2024, ПРАЙМ

Стоимость золота снижается на двух факторах

Цена на золото в пятницу вечером снижается на фоне удорожания доллара и роста доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов. | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T19:03+0300

2024-10-04T19:03+0300

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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Цена на золото в пятницу вечером снижается на фоне удорожания доллара и роста доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.32 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 3,7 доллара, или на 0,14%, до 2 675,5 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,39%, до 32,59 доллара за унцию. В это же время индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растет на 0,56%, 102,56 пункта. На укрепление курса американской валюты, к которому чувствительно золото, могла повлиять вышедшая в пятницу ранее статистика по безработице от министерства труда страны. В сентябре показатель снизился до 4,1% с 4,2% месяцем ранее, хотя аналитики прогнозировали его сохранение на августовском уровне. При этом доходность десятилетних казначейских облигаций (US Treasuries) увеличивается до 3,969% с 3,857% по итогам предыдущего закрытия. Гособлигации США составляют альтернативу золоту как надежный актив, поэтому котировки золота и доходность этих бумаг, как правило, имеют разнонаправленную динамику.

https://1prime.ru/20241001/zoloto-851872762.html

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биржевые торги, биржевые цены на золото, биржа comex