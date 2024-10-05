https://1prime.ru/20241005/antonov-852013525.html
Командировка завершилась. Посол Антонов возвращается домой.
Командировка завершилась. Посол Антонов возвращается домой. - 05.10.2024, ПРАЙМ
Командировка завершилась. Посол Антонов возвращается домой.
Командировка Анатолия Антонова в качестве посла Российской Федерации в Соединенных Штатах завершилась, сообщили в посольстве России в Вашингтоне. | 05.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-05T21:06+0300
2024-10-05T21:06+0300
2024-10-05T21:08+0300
анатолий антонов
командировка
завершение
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Командировка Анатолия Антонова в качестве посла Российской Федерации в Соединенных Штатах завершилась, сообщили в посольстве России в Вашингтоне.Как сообщили в российской миссии в Вашингтоне, командировка Антонова завершилась, и "посол вылетает в 15 часов (22.00 мск - прим. ред.) из Вашингтона в Москву спецрейсом".Антонов работал в качестве посла в Соединенных Штатах с 2017 года. Ранее он занимал должности замглавы МИД РФ и замглавы Минобороны РФ.
https://1prime.ru/20240831/dipsobstvennost-851241929.html
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анатолий антонов, командировка, завершение
Анатолий Антонов, командировка, завершение
Командировка завершилась. Посол Антонов возвращается домой.
Посольство: командировка Анатолия Антонова в качестве посла РФ в США завершилась
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Командировка Анатолия Антонова в качестве посла Российской Федерации в Соединенных Штатах завершилась, сообщили в посольстве России в Вашингтоне.
Как сообщили в российской миссии в Вашингтоне, командировка Антонова завершилась, и "посол вылетает в 15 часов (22.00 мск - прим. ред.) из Вашингтона в Москву спецрейсом".
Антонов рассказал о работе по возврату захваченной в США дипсобственности
Антонов работал в качестве посла в Соединенных Штатах с 2017 года. Ранее он занимал должности замглавы МИД РФ и замглавы Минобороны РФ.