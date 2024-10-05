Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Командировка завершилась. Посол Антонов возвращается домой. - 05.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241005/antonov-852013525.html
Командировка завершилась. Посол Антонов возвращается домой.
Командировка завершилась. Посол Антонов возвращается домой. - 05.10.2024, ПРАЙМ
Командировка завершилась. Посол Антонов возвращается домой.
Командировка Анатолия Антонова в качестве посла Российской Федерации в Соединенных Штатах завершилась, сообщили в посольстве России в Вашингтоне. | 05.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-05T21:06+0300
2024-10-05T21:08+0300
анатолий антонов
командировка
завершение
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/22/841762201_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_c684e458e29b2d98ceb01b3a0114efe5.jpg
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Командировка Анатолия Антонова в качестве посла Российской Федерации в Соединенных Штатах завершилась, сообщили в посольстве России в Вашингтоне.Как сообщили в российской миссии в Вашингтоне, командировка Антонова завершилась, и "посол вылетает в 15 часов (22.00 мск - прим. ред.) из Вашингтона в Москву спецрейсом".Антонов работал в качестве посла в Соединенных Штатах с 2017 года. Ранее он занимал должности замглавы МИД РФ и замглавы Минобороны РФ.
https://1prime.ru/20240831/dipsobstvennost-851241929.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/22/841762201_188:0:1313:844_1920x0_80_0_0_a140916123e85d488aba7cf75b8dc6b2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
анатолий антонов, командировка, завершение
Анатолий Антонов, командировка, завершение
21:06 05.10.2024 (обновлено: 21:08 05.10.2024)
 
Командировка завершилась. Посол Антонов возвращается домой.

Посольство: командировка Анатолия Антонова в качестве посла РФ в США завершилась

Посол России в США Антонов
Посол России в США Антонов
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Командировка Анатолия Антонова в качестве посла Российской Федерации в Соединенных Штатах завершилась, сообщили в посольстве России в Вашингтоне.
Как сообщили в российской миссии в Вашингтоне, командировка Антонова завершилась, и "посол вылетает в 15 часов (22.00 мск - прим. ред.) из Вашингтона в Москву спецрейсом".
Президент РФ В. Путин выступил на совещании послов и постоянных представителей РФ - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2024
Антонов рассказал о работе по возврату захваченной в США дипсобственности
31 августа, 07:57
Антонов работал в качестве посла в Соединенных Штатах с 2017 года. Ранее он занимал должности замглавы МИД РФ и замглавы Минобороны РФ.
 
Анатолий Антоновкомандировказавершение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала