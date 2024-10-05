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Россиянам назвали комфортные для поездок вне трасс внедорожники

Россиянам назвали комфортные для поездок вне трасс внедорожники - 05.10.2024, ПРАЙМ

Россиянам назвали комфортные для поездок вне трасс внедорожники

Автомобильные эксперты издания Autonews перечислили россиянам самые комфортные внедорожники, которые подходят для поездок вне трасс в России. | 05.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-05T11:29+0300

2024-10-05T11:29+0300

2024-10-05T11:29+0300

россия

авторынок рф

китайские авто

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Автомобильные эксперты издания Autonews перечислили россиянам самые комфортные внедорожники, которые подходят для поездок вне трасс в России.Так, согласно данным аналитиков, такими автомобилями являются модели китайских брендов BAIC, Tank, Haval, Oting и M-Hero.Отмечается, что среди машин марки BAIC выделяется BJ40, которые можно рассматривать в качестве альтернативы покинувшему российский рынок американскому Jeep Wrangler. Автомобиль оснащен полным приводом, агрессивными бамперами и запасным колесом на задней двери, а его стоимость стартует от 4,35 миллиона рублей.Кроме того, аналитики выделяют модель H5 бренда Haval, цена которых начинается с 3,699 миллиона рублей. Эти машины имеют двухлитровый двигатель, работающий на бензине и дизеле. Длина H5 составляет 5,2 метра. Модель оснащена панорамной крышей и адаптивным круиз-контролем.В то же время, самой дорогой из подборки машиной стала M-Hero стоимостью 14,49 миллиона рублей. Модель оснащена гибридным двигателем мощностью 816 лошадиных сил и двухступенчатой трансмиссией, а его главным конкурентом на авторынке выступает американский GMC Hummer EV.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авторынок рф, китайские авто