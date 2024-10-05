Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России предложили варианты использования цифрового рубля в кредитовании - 05.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241005/banki-852009363.html
В России предложили варианты использования цифрового рубля в кредитовании
В России предложили варианты использования цифрового рубля в кредитовании - 05.10.2024, ПРАЙМ
В России предложили варианты использования цифрового рубля в кредитовании
Российские кредитные организации предложили варианты использования цифрового рубля в кредитовании, рассказал агентству РИА Новости председатель комитета Госдумы | 05.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-05T12:09+0300
2024-10-05T13:04+0300
россия
банки
цифровой рубль
https://cdnn.1prime.ru/img/84129/33/841293398_0:0:3145:1770_1920x0_80_0_0_e2951510d7256a53e5f6a7d669452d96.jpg
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Российские кредитные организации предложили варианты использования цифрового рубля в кредитовании, рассказал агентству РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.По словам депутата, на текущий момент это находится лишь на этапе обсуждения, но, как добавил Аксаков, возможно, подобное кредитование будет доступно.Парламентарий подчеркнул, что пока что функция кредитования применительно к розничной модели цифрового рубля не предусмотрена. По его словам, некоторые российские банки уже сейчас беспокоятся, что цифровой рубль "отнимет у них хлеб".Также депутат упомянул, что популярность подобного способа оплаты будет зависеть от того, как будет проведена разъяснительная работа с населением и бизнесом, какие параметры и преимущества будут заложены в функционал цифрового рубля.
https://1prime.ru/20240926/tsb-851807959.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84129/33/841293398_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_5efa8ffaafb195fbe5656ce8ca0c03c5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, банки, цифровой рубль
РОССИЯ, Банки, цифровой рубль
12:09 05.10.2024 (обновлено: 13:04 05.10.2024)
 
В России предложили варианты использования цифрового рубля в кредитовании

Аксаков: власти и банки обсуждают возможность кредитования в цифровых рублях

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкУ цифрового рубля появился логотип
У цифрового рубля появился логотип - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Российские кредитные организации предложили варианты использования цифрового рубля в кредитовании, рассказал агентству РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
По словам депутата, на текущий момент это находится лишь на этапе обсуждения, но, как добавил Аксаков, возможно, подобное кредитование будет доступно.
Парламентарий подчеркнул, что пока что функция кредитования применительно к розничной модели цифрового рубля не предусмотрена. По его словам, некоторые российские банки уже сейчас беспокоятся, что цифровой рубль "отнимет у них хлеб".
Также депутат упомянул, что популярность подобного способа оплаты будет зависеть от того, как будет проведена разъяснительная работа с населением и бизнесом, какие параметры и преимущества будут заложены в функционал цифрового рубля.
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
ЦБ хочет обязать банки проводить операции с цифровыми рублями
26 сентября, 16:03
 
РОССИЯБанкицифровой рубль
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала