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В России предложили варианты использования цифрового рубля в кредитовании

В России предложили варианты использования цифрового рубля в кредитовании - 05.10.2024, ПРАЙМ

В России предложили варианты использования цифрового рубля в кредитовании

Российские кредитные организации предложили варианты использования цифрового рубля в кредитовании, рассказал агентству РИА Новости председатель комитета Госдумы | 05.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-05T12:09+0300

2024-10-05T12:09+0300

2024-10-05T13:04+0300

россия

банки

цифровой рубль

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Российские кредитные организации предложили варианты использования цифрового рубля в кредитовании, рассказал агентству РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.По словам депутата, на текущий момент это находится лишь на этапе обсуждения, но, как добавил Аксаков, возможно, подобное кредитование будет доступно.Парламентарий подчеркнул, что пока что функция кредитования применительно к розничной модели цифрового рубля не предусмотрена. По его словам, некоторые российские банки уже сейчас беспокоятся, что цифровой рубль "отнимет у них хлеб".Также депутат упомянул, что популярность подобного способа оплаты будет зависеть от того, как будет проведена разъяснительная работа с населением и бизнесом, какие параметры и преимущества будут заложены в функционал цифрового рубля.

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россия, банки, цифровой рубль