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Буркина-Фасо начала лишать зарубежные компании лицензий на добычу золота
Буркина-Фасо начала лишать зарубежные компании лицензий на добычу золота - 05.10.2024, ПРАЙМ
Буркина-Фасо начала лишать зарубежные компании лицензий на добычу золота
Буркина-Фасо начала отзывать лицензии у зарубежных корпораций-золотодобытчиков, сообщил в эфире местного вещателя RTB президент переходного периода Ибрагим... | 05.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-05T17:13+0300
2024-10-05T17:13+0300
2024-10-05T17:15+0300
экономика
буркина-фасо
добыча золота
зарубежные компании
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Буркина-Фасо начала отзывать лицензии у зарубежных корпораций-золотодобытчиков, сообщил в эфире местного вещателя RTB президент переходного периода Ибрагим Траоре. "Я не понимаю, почему мы можем добывать золото самостоятельно и при этом даем такую возможность международным корпорациям... Существуют лицензии, которые мы на данный момент отзываем (у зарубежных компаний - ред.), и в итоге мы будем добывать золото сами", - заявил Траоре, отвечая на вопрос слушателя о судьбе одного из буркинийских золотых рудников. Траоре также заявил, что упомянутый рудник наряду с другими может быть передано под государственное управление. При этом президент не уточнил, у каких именно компаний будут отозваны лицензии. Ранее в феврале министерство энергетики, шахт и карьерной добычи Буркина-Фасо сообщило о приостановке властями действия разрешений на экспорт золота и других драгоценных материалов, добытых кустарным или полумеханизированным способом. В конце сентября 2022 года группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибрагимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамиба, приостановлении действия конституции и роспуске правительства.
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буркина-фасо, добыча золота, зарубежные компании
Экономика, БУРКИНА-ФАСО, добыча золота, зарубежные компании
Буркина-Фасо начала лишать зарубежные компании лицензий на добычу золота
Президент: Буркина-Фасо начала отзывать лицензии у зарубежных золотодобытчиков
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Буркина-Фасо начала отзывать лицензии у зарубежных корпораций-золотодобытчиков, сообщил в эфире местного вещателя RTB президент переходного периода Ибрагим Траоре.
"Я не понимаю, почему мы можем добывать золото самостоятельно и при этом даем такую возможность международным корпорациям... Существуют лицензии, которые мы на данный момент отзываем (у зарубежных компаний - ред.), и в итоге мы будем добывать золото сами", - заявил Траоре, отвечая на вопрос слушателя о судьбе одного из буркинийских золотых рудников.
Траоре также заявил, что упомянутый рудник наряду с другими может быть передано под государственное управление. При этом президент не уточнил, у каких именно компаний будут отозваны лицензии.
Ранее в феврале министерство энергетики, шахт и карьерной добычи Буркина-Фасо сообщило о приостановке властями действия разрешений на экспорт золота и других драгоценных материалов, добытых кустарным или полумеханизированным способом.
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В конце сентября 2022 года группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибрагимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамиба, приостановлении действия конституции и роспуске правительства.