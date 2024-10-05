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В Госдуме рассказали, как правильно хранить деньги - 05.10.2024, ПРАЙМ
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В Госдуме рассказали, как правильно хранить деньги
В Госдуме рассказали, как правильно хранить деньги - 05.10.2024, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали, как правильно хранить деньги
В настоящее время в условиях высокой ключевой ставки сбережения выгоднее и надежнее хранить на рублевых вкладах, рассказал в интервью РИА Новости председатель... | 05.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-05T08:50+0300
2024-10-05T08:50+0300
россия
госдума
деньги
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. В настоящее время в условиях высокой ключевой ставки сбережения выгоднее и надежнее хранить на рублевых вкладах, рассказал в интервью РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "В настоящее время в условиях высокой ключевой ставки сбережения выгоднее и надежнее хранить на рублевых вкладах", - сказал он. Также Аксаков посоветовал россиянам иметь "подушку" финансовой безопасности в размере расходов на 2-3 месяца. Часть этих средств можно разместить на вклад, с которого их можно в любой момент снять. "А если ваши личные финансы позволяют, решив первую задачу (формирование подушки - ред.), или вы копите, например, на крупную покупку – то можно подумать и о срочном вкладе, проценты по которому выше", - отметил он. По его словам, решаться на инвестирование денег на фондовый рынок надо, если решены две первые задачи и есть знания о том, как рынок работает, какие инструменты доступны и какие риски им присущи. "Ну, и понимать, что на финансовом рынке бывают не только быстрые доходы, но и потери", - заключил Аксаков. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 7 октября в 10.00 мск.
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россия, госдума, деньги
РОССИЯ, Госдума, деньги
08:50 05.10.2024
 
В Госдуме рассказали, как правильно хранить деньги

В Госдуме рассказали, где хранить деньги и какая должна быть финансовая подушка

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. В настоящее время в условиях высокой ключевой ставки сбережения выгоднее и надежнее хранить на рублевых вкладах, рассказал в интервью РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"В настоящее время в условиях высокой ключевой ставки сбережения выгоднее и надежнее хранить на рублевых вкладах", - сказал он.
Также Аксаков посоветовал россиянам иметь "подушку" финансовой безопасности в размере расходов на 2-3 месяца. Часть этих средств можно разместить на вклад, с которого их можно в любой момент снять.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
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"А если ваши личные финансы позволяют, решив первую задачу (формирование подушки - ред.), или вы копите, например, на крупную покупку – то можно подумать и о срочном вкладе, проценты по которому выше", - отметил он.
По его словам, решаться на инвестирование денег на фондовый рынок надо, если решены две первые задачи и есть знания о том, как рынок работает, какие инструменты доступны и какие риски им присущи.
"Ну, и понимать, что на финансовом рынке бывают не только быстрые доходы, но и потери", - заключил Аксаков.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 7 октября в 10.00 мск.
 
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