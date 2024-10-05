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Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар остался без света
Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар остался без света - 05.10.2024, ПРАЙМ
Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар остался без света
Аварийное отключение электроэнергии произошло в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, причины выясняются, сообщают местные власти. | 05.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-05T17:05+0300
2024-10-05T17:05+0300
2024-10-05T17:06+0300
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Аварийное отключение электроэнергии произошло в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, причины выясняются, сообщают местные власти. "Уважаемые энергодарцы! Произошло аварийное отключение электроэнергии в Энергодаре из-за неполадок за пределами города. Специалисты выясняют причины", - говорится в Telegram-канале городской администрации.
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энергодар, энергоснабжение
Происшествия, Энергодар, энергоснабжение
Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар остался без света
Власти: Город-спутник ЗАЭС Энергодар остался без света, причины выясняются
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Аварийное отключение электроэнергии произошло в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, причины выясняются, сообщают местные власти.
"Уважаемые энергодарцы! Произошло аварийное отключение электроэнергии в Энергодаре из-за неполадок за пределами города. Специалисты выясняют причины", - говорится в Telegram-канале городской администрации.
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