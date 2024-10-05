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Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар остался без света - 05.10.2024, ПРАЙМ
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Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар остался без света
Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар остался без света - 05.10.2024, ПРАЙМ
Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар остался без света
Аварийное отключение электроэнергии произошло в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, причины выясняются, сообщают местные власти. | 05.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-05T17:05+0300
2024-10-05T17:06+0300
происшествия
энергодар
энергоснабжение
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Аварийное отключение электроэнергии произошло в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, причины выясняются, сообщают местные власти. "Уважаемые энергодарцы! Произошло аварийное отключение электроэнергии в Энергодаре из-за неполадок за пределами города. Специалисты выясняют причины", - говорится в Telegram-канале городской администрации.
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ПРАЙМ
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энергодар, энергоснабжение
Происшествия, Энергодар, энергоснабжение
17:05 05.10.2024 (обновлено: 17:06 05.10.2024)
 
Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар остался без света

Власти: Город-спутник ЗАЭС Энергодар остался без света, причины выясняются

© РИА Новости . Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Аварийное отключение электроэнергии произошло в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, причины выясняются, сообщают местные власти.
"Уважаемые энергодарцы! Произошло аварийное отключение электроэнергии в Энергодаре из-за неполадок за пределами города. Специалисты выясняют причины", - говорится в Telegram-канале городской администрации.
Алексей Лихачев - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
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ПроисшествияЭнергодарэнергоснабжение
 
 
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