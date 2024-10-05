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Нацистские корни. Политики Европы многое восприняли у предков
Нацистские корни. Политики Европы многое восприняли у предков - 05.10.2024, ПРАЙМ
Нацистские корни. Политики Европы многое восприняли у предков
Некоторые известные политики в Европе имеют предков, связанных с нацистским движением — эти факты не афишируются, но скрыть их невозможно, пишет сербское... | 05.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-05T12:12+0300
2024-10-05T12:12+0300
2024-10-05T12:12+0300
европарламент
ес
урсула фон дер ляйен
нацизм
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МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Некоторые известные политики в Европе имеют предков, связанных с нацистским движением — эти факты не афишируются, но скрыть их невозможно, пишет сербское издание "Печат".Ранее утверждалось, что дед главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен был генералом СС и участвовал в депортации евреев. "Фактчекеры" утверждают, что это не её дед, но есть доказательства обратного, отмечается в статье.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramДед главы МИД Германии Аналены Бербок был полковником Вермахта и сторонником национал-социализма. Сама Бербок гордится своим дедом и продолжает поддерживать его идеи.Прадед главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса был министром инфраструктуры в литовском нацистском правительстве в 1941 году, главным управляющим концлагерями в Литве и человеком, подписавшим указ о национализации еврейского имущества. "Фактчекеры" не могут опровергнуть эти факты.Дед депутата Европарламента Давора Иво Штира был полковником хорватской Армии усташей и помощником коменданта концлагеря Ясеновац.Еще один депутат Европарламента Ружа Томашевич открыто в своих публикациях с молодых лет поддерживала хорватских националистов. Она не отреклась от своих убеждений и заявила, что не отречется от простых усташей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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европарламент, ес, урсула фон дер ляйен, нацизм
Европарламент, ЕС, Урсула фон дер Ляйен, Нацизм
Нацистские корни. Политики Европы многое восприняли у предков
"Печат": предки многих европейских политиков поддерживали нацизм
МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ.
Некоторые известные политики в Европе имеют предков, связанных с нацистским движением — эти факты не афишируются, но скрыть их невозможно, пишет сербское издание "Печат"
.
Ранее утверждалось, что дед главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен был генералом СС и участвовал в депортации евреев. "Фактчекеры" утверждают, что это не её дед, но есть доказательства обратного, отмечается в статье.
Дед главы МИД Германии Аналены Бербок был полковником Вермахта и сторонником национал-социализма. Сама Бербок гордится своим дедом и продолжает поддерживать его идеи.
"Безобразие". На Фон дер Ляйен обрушились в Европарламенте
Прадед главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса был министром инфраструктуры в литовском нацистском правительстве в 1941 году, главным управляющим концлагерями в Литве и человеком, подписавшим указ о национализации еврейского имущества. "Фактчекеры" не могут опровергнуть эти факты.
Дед депутата Европарламента Давора Иво Штира был полковником хорватской Армии усташей и помощником коменданта концлагеря Ясеновац.
Еще один депутат Европарламента Ружа Томашевич открыто в своих публикациях с молодых лет поддерживала хорватских националистов. Она не отреклась от своих убеждений и заявила, что не отречется от простых усташей.