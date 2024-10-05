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Премьер Словакии заявил о намерении посетить Москву
Премьер Словакии заявил о намерении посетить Москву - 05.10.2024, ПРАЙМ
Премьер Словакии заявил о намерении посетить Москву
Премьер Словакии Роберт Фицо в эфире программы "Субботние диалоги" заявил о намерении в 2025 году посетить Москву по случаю годовщины окончания Второй мировой... | 05.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-05T15:10+0300
2024-10-05T15:10+0300
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политика
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Премьер Словакии Роберт Фицо в эфире программы "Субботние диалоги" заявил о намерении в 2025 году посетить Москву по случаю годовщины окончания Второй мировой войны. "Кто остановит меня в следующем году, когда будет 80-летие окончания Второй мировой войны, чтобы я не ехал на мирную демонстрацию в Москву?" - задался вопросом словацкий премьер в телеэфире. Затем Фицо заявил: "Я думаю, что поеду, почему бы я не должен ехать? Что это имеет общего с настоящим временем?".Комментируя свое заявление, он подчеркнул, что не позволит забыть, "откуда пришла свобода". "Свобода пришла с Востока", - отметил премьер.
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роберт фицо, москва, визит
Политика, Роберт Фицо, МОСКВА, визит
Премьер Словакии заявил о намерении посетить Москву
Премьер Словакии Фицо намерен посетить Москву по случаю 80-летия окончания ВМВ
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Премьер Словакии Роберт Фицо в эфире программы "Субботние диалоги" заявил о намерении в 2025 году посетить Москву по случаю годовщины окончания Второй мировой войны.
"Кто остановит меня в следующем году, когда будет 80-летие окончания Второй мировой войны, чтобы я не ехал на мирную демонстрацию в Москву?" - задался вопросом словацкий премьер в телеэфире.
Затем Фицо заявил: "Я думаю, что поеду, почему бы я не должен ехать? Что это имеет общего с настоящим временем?".
Фицо рассказал, почему словацкие СМИ не затрагивают тему "Северных потоков"
Комментируя свое заявление, он подчеркнул, что не позволит забыть, "откуда пришла свобода". "Свобода пришла с Востока", - отметил премьер.