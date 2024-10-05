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Госдолг к ВВП Франции вновь перешел к росту - 05.10.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241005/frantsiya-852007039.html
Госдолг к ВВП Франции вновь перешел к росту
Госдолг к ВВП Франции вновь перешел к росту - 05.10.2024, ПРАЙМ
Госдолг к ВВП Франции вновь перешел к росту
Государственный долг Франции вновь стал расти по отношению к ВВП: во втором квартале показатель достиг 113%, увеличившись на 2,4 процентного пункта по сравнению | 05.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-05T08:33+0300
2024-10-05T08:33+0300
экономика
франция
госдолг
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Государственный долг Франции вновь стал расти по отношению к ВВП: во втором квартале показатель достиг 113%, увеличившись на 2,4 процентного пункта по сравнению с концом прошлого года, при этом в течение трех лет до этого он сокращался, подсчитало РИА Новости по открытым статданным. По итогам предшествующих трех лет показатель стабильно показывал отрицательную динамику, в конце 2023 года оказавшись на 1,2 процентного пункта ниже уровня годичной давности. Максимальным за современную историю страны он был в 2020 году - свою лепту тогда внес ковид, за год разогнавший показатель соотношения госдолга к ВВП сразу на 17,3 процентного пункта, до 114,7%. Это определило нынешнего президента Эммануэля Макрона на третье место среди лидеров страны по темпам роста этого показателя - за время его правления он увеличился на 14,9 процентного пункта. Наименьшая динамика отмечена у президента с самым коротким с 1980 года сроком нахождения у власти - Франсуа Олланда. При нем отношение госдолга к ВВП подросло всего на 7,4 процентного пункта. На втором месте оказался Жак Ширак с показателем роста в 8,5 процентного пункта. Значительными цифрами запомнились только преемник Ширака Николя Саркози (при нем отношение госдолга к ВВП выросло на 23,3 процентного пункта) и его предшественник Франсуа Миттеран (рост составил 27,9 процентного пункта). Всего с начала президентства Миттерана в 1981 году по настоящее время соотношение госдолга к ВВП выросло более чем в 5 раз.
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франция, госдолг
Экономика, ФРАНЦИЯ, госдолг
08:33 05.10.2024
 
Госдолг к ВВП Франции вновь перешел к росту

Госдолг к ВВП Франции вновь перешел к росту после трех лет снижения

© РИА Новости . Доминик Бутен | Перейти в медиабанкПариж
Париж - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости . Доминик Бутен
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Государственный долг Франции вновь стал расти по отношению к ВВП: во втором квартале показатель достиг 113%, увеличившись на 2,4 процентного пункта по сравнению с концом прошлого года, при этом в течение трех лет до этого он сокращался, подсчитало РИА Новости по открытым статданным.
По итогам предшествующих трех лет показатель стабильно показывал отрицательную динамику, в конце 2023 года оказавшись на 1,2 процентного пункта ниже уровня годичной давности.
Максимальным за современную историю страны он был в 2020 году - свою лепту тогда внес ковид, за год разогнавший показатель соотношения госдолга к ВВП сразу на 17,3 процентного пункта, до 114,7%. Это определило нынешнего президента Эммануэля Макрона на третье место среди лидеров страны по темпам роста этого показателя - за время его правления он увеличился на 14,9 процентного пункта.
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Дефицит бюджета Франции достиг пика при Макроне
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Наименьшая динамика отмечена у президента с самым коротким с 1980 года сроком нахождения у власти - Франсуа Олланда. При нем отношение госдолга к ВВП подросло всего на 7,4 процентного пункта. На втором месте оказался Жак Ширак с показателем роста в 8,5 процентного пункта.
Значительными цифрами запомнились только преемник Ширака Николя Саркози (при нем отношение госдолга к ВВП выросло на 23,3 процентного пункта) и его предшественник Франсуа Миттеран (рост составил 27,9 процентного пункта). Всего с начала президентства Миттерана в 1981 году по настоящее время соотношение госдолга к ВВП выросло более чем в 5 раз.
 
ЭкономикаФРАНЦИЯгосдолг
 
 
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