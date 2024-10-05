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Премьер Словакии высказался по поводу транзита газа РФ через Украину
Премьер Словакии высказался по поводу транзита газа РФ через Украину - 05.10.2024, ПРАЙМ
Премьер Словакии высказался по поводу транзита газа РФ через Украину
Со стороны Украины было бы разумно сохранить транзит газа и нефти через свою территорию в Европу, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо. | 05.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-05T17:21+0300
2024-10-05T17:21+0300
2024-10-05T17:26+0300
экономика
транзит газа через украину
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Со стороны Украины было бы разумно сохранить транзит газа и нефти через свою территорию в Европу, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "У Словакии есть инфраструктура для транзита нефти и газа, такая же инфраструктура есть и у Украины. Мы поддерживаем Украину в вопросе вступления в Европейский союз и ожидаем, что Украина будет в таком же духе относится к нам нормально и разумно, потому что неразумно не использовать построенную инфраструктуру, с которой была бы польза и Украине, и Словакии", - сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги" в субботу. Он отметил, что и Словакия, и Украина получают доходы от транзита нефти и газа через свои территории. По словам Фицо, на очередном раунде переговоров кабминов Словакии и Украины, который запланирован на 7 октября, он постарается убедить украинскую сторону сохранить транзит газа и нефти через свою территорию. Ранее Фицо пообещал, что обсудит со своим украинским коллегой возможность сохранения транзита нефти и газа через Украину. По его словам, Словакия существенно заинтересована в том, чтобы транзит газа и нефти через Украину был сохранен. Ранее глава МИД Словакии Юрай Бланар подтвердил министру иностранных дел России Сергею Лаврову желание республики сохранить существующие коридоры для транзита нефти и газа. Западные санкции в декабре 2022 года запретили поставки нефти из России по морю в Евросоюз. Для поставок по трубопроводу "Дружба" были сделаны исключения, поскольку нескольким странам, не имеющим выхода к морю, было бы затруднительно найти альтернативных поставщиков. Нефтепровод "Дружба" берёт свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии).
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транзит газа через украину
Экономика, транзит газа через Украину
Премьер Словакии высказался по поводу транзита газа РФ через Украину
Фицо: было бы разумно сохранить транзит газа и нефти через Украину в Европу
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Со стороны Украины было бы разумно сохранить транзит газа и нефти через свою территорию в Европу, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"У Словакии есть инфраструктура для транзита нефти и газа, такая же инфраструктура есть и у Украины. Мы поддерживаем Украину в вопросе вступления в Европейский союз и ожидаем, что Украина будет в таком же духе относится к нам нормально и разумно, потому что неразумно не использовать построенную инфраструктуру, с которой была бы польза и Украине, и Словакии", - сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги" в субботу.
Он отметил, что и Словакия, и Украина получают доходы от транзита нефти и газа через свои территории. По словам Фицо, на очередном раунде переговоров кабминов Словакии и Украины, который запланирован на 7 октября, он постарается убедить украинскую сторону сохранить транзит газа и нефти через свою территорию.
Ранее Фицо пообещал, что обсудит со своим украинским коллегой возможность сохранения транзита нефти и газа через Украину. По его словам, Словакия существенно заинтересована в том, чтобы транзит газа и нефти через Украину был сохранен.
Названо условие, при котором может продолжиться транзит газа через Украину
Ранее глава МИД Словакии Юрай Бланар подтвердил министру иностранных дел России Сергею Лаврову желание республики сохранить существующие коридоры для транзита нефти и газа.
Западные санкции в декабре 2022 года запретили поставки нефти из России по морю в Евросоюз. Для поставок по трубопроводу "Дружба" были сделаны исключения, поскольку нескольким странам, не имеющим выхода к морю, было бы затруднительно найти альтернативных поставщиков.
Нефтепровод "Дружба" берёт свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии).