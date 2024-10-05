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Премьер Словакии высказался по поводу транзита газа РФ через Украину - 05.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241005/gaz-852012462.html
Премьер Словакии высказался по поводу транзита газа РФ через Украину
Премьер Словакии высказался по поводу транзита газа РФ через Украину - 05.10.2024, ПРАЙМ
Премьер Словакии высказался по поводу транзита газа РФ через Украину
Со стороны Украины было бы разумно сохранить транзит газа и нефти через свою территорию в Европу, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо. | 05.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-05T17:21+0300
2024-10-05T17:26+0300
экономика
транзит газа через украину
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Со стороны Украины было бы разумно сохранить транзит газа и нефти через свою территорию в Европу, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "У Словакии есть инфраструктура для транзита нефти и газа, такая же инфраструктура есть и у Украины. Мы поддерживаем Украину в вопросе вступления в Европейский союз и ожидаем, что Украина будет в таком же духе относится к нам нормально и разумно, потому что неразумно не использовать построенную инфраструктуру, с которой была бы польза и Украине, и Словакии", - сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги" в субботу. Он отметил, что и Словакия, и Украина получают доходы от транзита нефти и газа через свои территории. По словам Фицо, на очередном раунде переговоров кабминов Словакии и Украины, который запланирован на 7 октября, он постарается убедить украинскую сторону сохранить транзит газа и нефти через свою территорию. Ранее Фицо пообещал, что обсудит со своим украинским коллегой возможность сохранения транзита нефти и газа через Украину. По его словам, Словакия существенно заинтересована в том, чтобы транзит газа и нефти через Украину был сохранен. Ранее глава МИД Словакии Юрай Бланар подтвердил министру иностранных дел России Сергею Лаврову желание республики сохранить существующие коридоры для транзита нефти и газа. Западные санкции в декабре 2022 года запретили поставки нефти из России по морю в Евросоюз. Для поставок по трубопроводу "Дружба" были сделаны исключения, поскольку нескольким странам, не имеющим выхода к морю, было бы затруднительно найти альтернативных поставщиков. Нефтепровод "Дружба" берёт свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии).
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транзит газа через украину
Экономика, транзит газа через Украину
17:21 05.10.2024 (обновлено: 17:26 05.10.2024)
 
Премьер Словакии высказался по поводу транзита газа РФ через Украину

Фицо: было бы разумно сохранить транзит газа и нефти через Украину в Европу

© fotolia.com / fastofГазовые трубы
Газовые трубы - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2024
© fotolia.com / fastof
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Со стороны Украины было бы разумно сохранить транзит газа и нефти через свою территорию в Европу, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"У Словакии есть инфраструктура для транзита нефти и газа, такая же инфраструктура есть и у Украины. Мы поддерживаем Украину в вопросе вступления в Европейский союз и ожидаем, что Украина будет в таком же духе относится к нам нормально и разумно, потому что неразумно не использовать построенную инфраструктуру, с которой была бы польза и Украине, и Словакии", - сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги" в субботу.
Он отметил, что и Словакия, и Украина получают доходы от транзита нефти и газа через свои территории. По словам Фицо, на очередном раунде переговоров кабминов Словакии и Украины, который запланирован на 7 октября, он постарается убедить украинскую сторону сохранить транзит газа и нефти через свою территорию.
Ранее Фицо пообещал, что обсудит со своим украинским коллегой возможность сохранения транзита нефти и газа через Украину. По его словам, Словакия существенно заинтересована в том, чтобы транзит газа и нефти через Украину был сохранен.
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Названо условие, при котором может продолжиться транзит газа через Украину
10 сентября, 20:17
Ранее глава МИД Словакии Юрай Бланар подтвердил министру иностранных дел России Сергею Лаврову желание республики сохранить существующие коридоры для транзита нефти и газа.
Западные санкции в декабре 2022 года запретили поставки нефти из России по морю в Евросоюз. Для поставок по трубопроводу "Дружба" были сделаны исключения, поскольку нескольким странам, не имеющим выхода к морю, было бы затруднительно найти альтернативных поставщиков.
Нефтепровод "Дружба" берёт свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии).
 
Экономикатранзит газа через Украину
 
 
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