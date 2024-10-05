https://1prime.ru/20241005/gaz-852012462.html

Премьер Словакии высказался по поводу транзита газа РФ через Украину

Премьер Словакии высказался по поводу транзита газа РФ через Украину - 05.10.2024, ПРАЙМ

Премьер Словакии высказался по поводу транзита газа РФ через Украину

Со стороны Украины было бы разумно сохранить транзит газа и нефти через свою территорию в Европу, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо. | 05.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-05T17:21+0300

2024-10-05T17:21+0300

2024-10-05T17:26+0300

экономика

транзит газа через украину

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Со стороны Украины было бы разумно сохранить транзит газа и нефти через свою территорию в Европу, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "У Словакии есть инфраструктура для транзита нефти и газа, такая же инфраструктура есть и у Украины. Мы поддерживаем Украину в вопросе вступления в Европейский союз и ожидаем, что Украина будет в таком же духе относится к нам нормально и разумно, потому что неразумно не использовать построенную инфраструктуру, с которой была бы польза и Украине, и Словакии", - сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги" в субботу. Он отметил, что и Словакия, и Украина получают доходы от транзита нефти и газа через свои территории. По словам Фицо, на очередном раунде переговоров кабминов Словакии и Украины, который запланирован на 7 октября, он постарается убедить украинскую сторону сохранить транзит газа и нефти через свою территорию. Ранее Фицо пообещал, что обсудит со своим украинским коллегой возможность сохранения транзита нефти и газа через Украину. По его словам, Словакия существенно заинтересована в том, чтобы транзит газа и нефти через Украину был сохранен. Ранее глава МИД Словакии Юрай Бланар подтвердил министру иностранных дел России Сергею Лаврову желание республики сохранить существующие коридоры для транзита нефти и газа. Западные санкции в декабре 2022 года запретили поставки нефти из России по морю в Евросоюз. Для поставок по трубопроводу "Дружба" были сделаны исключения, поскольку нескольким странам, не имеющим выхода к морю, было бы затруднительно найти альтернативных поставщиков. Нефтепровод "Дружба" берёт свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии).

https://1prime.ru/20240910/tranzit-851489160.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

транзит газа через украину