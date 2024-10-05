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Израиль признал поражение иранскими ракетами двух важных объектов - 05.10.2024, ПРАЙМ
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Израиль признал поражение иранскими ракетами двух важных объектов
Израиль признал поражение иранскими ракетами двух важных объектов - 05.10.2024, ПРАЙМ
Израиль признал поражение иранскими ракетами двух важных объектов
Ракеты Ирана попали по двум израильским авиабазам, однако ни одному из находившихся на этих базах самолетов не был нанесен ущерб. Об этом сообщил... | 05.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-05T21:17+0300
2024-10-05T21:26+0300
происшествия
ракетный удар
иран
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Ракеты Ирана попали по двум израильским авиабазам, однако ни одному из находившихся на этих базах самолетов не был нанесен ущерб. Об этом сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари."Были попадания по базам ВВС Неватим и Тель-Ноф, в результате чего ни один самолет и способности ВВС не пострадали", - заявил генерал.При этом он подчеркнул, что в настоящий момент обе атакованные Ираном авиабазы функционируют в штатном режиме.
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ракетный удар, иран
Происшествия, ракетный удар, ИРАН
21:17 05.10.2024 (обновлено: 21:26 05.10.2024)
 
Израиль признал поражение иранскими ракетами двух важных объектов

ЦАХАЛ: ракеты Ирана достигли двух авиабаз Израиля, но самолеты остались целы

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкОбстановка в израильском городе Ашкелон
Обстановка в израильском городе Ашкелон - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Ракеты Ирана попали по двум израильским авиабазам, однако ни одному из находившихся на этих базах самолетов не был нанесен ущерб. Об этом сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари.
"Были попадания по базам ВВС Неватим и Тель-Ноф, в результате чего ни один самолет и способности ВВС не пострадали", - заявил генерал.
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При этом он подчеркнул, что в настоящий момент обе атакованные Ираном авиабазы функционируют в штатном режиме.
 
Происшествияракетный ударИРАН
 
 
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