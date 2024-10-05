https://1prime.ru/20241005/izrail-852013643.html

Израиль признал поражение иранскими ракетами двух важных объектов

Израиль признал поражение иранскими ракетами двух важных объектов - 05.10.2024, ПРАЙМ

Израиль признал поражение иранскими ракетами двух важных объектов

Ракеты Ирана попали по двум израильским авиабазам, однако ни одному из находившихся на этих базах самолетов не был нанесен ущерб. Об этом сообщил... | 05.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-05T21:17+0300

2024-10-05T21:17+0300

2024-10-05T21:26+0300

происшествия

ракетный удар

иран

https://cdnn.1prime.ru/img/84194/97/841949766_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9e45a63a1a25e1f37295838163179728.jpg

МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Ракеты Ирана попали по двум израильским авиабазам, однако ни одному из находившихся на этих базах самолетов не был нанесен ущерб. Об этом сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари."Были попадания по базам ВВС Неватим и Тель-Ноф, в результате чего ни один самолет и способности ВВС не пострадали", - заявил генерал.При этом он подчеркнул, что в настоящий момент обе атакованные Ираном авиабазы функционируют в штатном режиме.

https://1prime.ru/20241005/makron-852011756.html

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ракетный удар, иран