https://1prime.ru/20241005/kharris-852009068.html

Серый кардинал. Названа влиятельная персона, стоящая за Камалой Харрис

Серый кардинал. Названа влиятельная персона, стоящая за Камалой Харрис - 05.10.2024, ПРАЙМ

Серый кардинал. Названа влиятельная персона, стоящая за Камалой Харрис

Майя Харрис, младшая сестра действующего вице-президента США и кандидата от демократов на пост главы Белого дома Камалы Харрис, является её главным помощником и | 05.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-05T11:32+0300

2024-10-05T11:32+0300

2024-10-05T11:32+0300

сша

камала харрис

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МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Майя Харрис, младшая сестра действующего вице-президента США и кандидата от демократов на пост главы Белого дома Камалы Харрис, является её главным помощником и политическим консультантом, пишет французская пресса.Как отмечается, Майя Харрис руководит всеми кампаниями Камалы и играет важную роль в её политической карьере. Майя всегда была рядом с Камалой, поддерживая её и помогая в трудные моменты. Она является альтер эго Камалы и способна противостоять её "титановому" характеру, отмечают исследователи биографии ее семьи.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКамала и Майя были дружной командой с детства, что отразилось на их политических взглядах. Они часто устраивают семейные обеды, где обсуждают политику и поддерживают друг друга.Майя Харрис — выпускница Стэнфорда и активистка движения за гражданские права. Она была специальным советником Хиллари Клинтон на президентских выборах 2016 года и имеет обширную сеть знакомств среди активистов "прогрессивных" течений.Именно Майя сыграла ключевую роль в выдвижении Камалы в качестве кандидата в президенты, отмечается в статье. Она объединила левых и центристов Демократической партии и помогла Камале получить поддержку партийного руководства.Камала и Майя поддерживают друг друга и часто проводят время вместе. Дни рождения Камалы и её племянницы приходятся на один день, что укрепляет их связь.Муж Майи, Тони Уэст, активно поддерживает кампанию Камалы, собирая миллионы долларов. Он сыграл решающую роль в выборе губернатора Миннесоты Тима Уолца в качестве кандидата в вице-президенты.Майя Харрис официально не руководит кампанией. При этом она получила прозвище "Роберт Кеннеди Камалы Харрис". Маловероятно, что Камала назначит кого-то из своих близких на высокие посты, считают эксперты. Поэтому Майя Харрис должна сосредоточиться на политической кампании своей сестры, а не на управлении администрацией, что представляется более правильным". Возвращение в тень после победоносной кампании — предел мечтаний Майи Харрис, делается вывод в статье.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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сша, камала харрис