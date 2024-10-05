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Крупнейший банк Кипра закрыл счета семи тысяч россиян
Крупнейший банк Кипра закрыл счета семи тысяч россиян - 05.10.2024, ПРАЙМ
Крупнейший банк Кипра закрыл счета семи тысяч россиян
Самый крупный банк Кипра Bank of Cyprus заблокировал счета порядка семи тысяч россиян с февраля 2022 года, пишет Frank Media, приводя данные представителя... | 05.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-05T13:56+0300
2024-10-05T13:56+0300
2024-10-05T13:56+0300
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Самый крупный банк Кипра Bank of Cyprus заблокировал счета порядка семи тысяч россиян с февраля 2022 года, пишет Frank Media, приводя данные представителя кредитной организации Карена Ле Канну.Отмечается, что еще в 2014 году на граждан России приходилось около четырех процентов совокупного клиентского портфеля, однако на текущий момент эта доля составляет всего 0,4 процента.Ле Канну подчеркнул, что такие меры обусловлены санкционными рисками, а не национальностью клиентов. По его словам, клиенты были уведомлены о закрытии счетов заранее, а пожилые россияне смогут сохранить действительными свои счета в банке.
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россия, кипр
Крупнейший банк Кипра закрыл счета семи тысяч россиян
Кипрский банк Bank of Cyprus закрыл счета семи тысяч россиян с февраля 2022 года
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Самый крупный банк Кипра Bank of Cyprus заблокировал счета порядка семи тысяч россиян с февраля 2022 года, пишет Frank Media, приводя данные представителя кредитной организации Карена Ле Канну.
Отмечается, что еще в 2014 году на граждан России приходилось около четырех процентов совокупного клиентского портфеля, однако на текущий момент эта доля составляет всего 0,4 процента.
Ле Канну подчеркнул, что такие меры обусловлены санкционными рисками, а не национальностью клиентов. По его словам, клиенты были уведомлены о закрытии счетов заранее, а пожилые россияне смогут сохранить действительными свои счета в банке.
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