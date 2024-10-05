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Крупнейший банк Кипра закрыл счета семи тысяч россиян

Крупнейший банк Кипра закрыл счета семи тысяч россиян - 05.10.2024, ПРАЙМ

Крупнейший банк Кипра закрыл счета семи тысяч россиян

Самый крупный банк Кипра Bank of Cyprus заблокировал счета порядка семи тысяч россиян с февраля 2022 года, пишет Frank Media, приводя данные представителя... | 05.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-05T13:56+0300

2024-10-05T13:56+0300

2024-10-05T13:56+0300

россия

кипр

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Самый крупный банк Кипра Bank of Cyprus заблокировал счета порядка семи тысяч россиян с февраля 2022 года, пишет Frank Media, приводя данные представителя кредитной организации Карена Ле Канну.Отмечается, что еще в 2014 году на граждан России приходилось около четырех процентов совокупного клиентского портфеля, однако на текущий момент эта доля составляет всего 0,4 процента.Ле Канну подчеркнул, что такие меры обусловлены санкционными рисками, а не национальностью клиентов. По его словам, клиенты были уведомлены о закрытии счетов заранее, а пожилые россияне смогут сохранить действительными свои счета в банке.

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кипр

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